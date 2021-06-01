В Вашингтоне проходят переговоры между немецким правительством и администрацией США, цель которых - урегулировать спор вокруг строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет Reuters во вторник, 1 июня.

Министр рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры между правительством Германии и администрацией в Вашингтоне. При этом официальный Берлин заинтересован в достижении соглашения с США.

"Я уверен, что нам удастся найти выход, хотя это, конечно, будет нелегко и может произойти не скоро", - сказал Маас.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель отправила своих личных советников за океан на переговоры по "Северному потоку-2".

Ранее сообщалось, что США не ввели санкции против "Северного потока-2", но оставили их для кораблей, которые ведут укладку. Почему президента США Джо Байден решил не вводить санкции против строительства газопровода и что это означает для Украины подробно разбиралась "Страна".



