На американском стриминговом сервисе Netflix в первый день лета вышли российские фильмы "Брат" и "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова. В англоязычной версии переведено слово "бандеровец" из "Брата-2", как "украинский нацистский коллаборационист".

По сюжету фильма во время прилёта в США герой актера Виктора Сухорукова встречает представителей "украинской мафии".

В оригинале диалог звучит следующим образом:

- Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

- Москаль менi не земляк.

- Бандеровец?

Перевод Netflix на английский с обратным переводом:

- Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

- Muskovites aren't my countryman. (Московиты мне не земляки)

- Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборант?)

Фраза "А то я евреев как-то не очень" из фильма, звучит в версии от Netflix как "Я не большой фанат евреев", а цитата про то, что "все режиссеры — пид@р@сы" была переведена дословно.

Слова "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе" перевели как "Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке".

Выражение "Не брат ты мне, гнида чернож@пая" в переводе на английский было озвучено так: "You're not my brother, you black ass worm" ("Не брат ты мне, глист чернож@пый").

Стриминговый сервис Netflix также оставил цитату "фашиста" в переводе фильма "Брат".

Оригинальный диалог/версия в англ.переводе звучит так:

- Хайль Гитлер!/Heil Hitler

- Привет/Hi

- Это кто?/Who's he?

- Свой/One of us

- Свой? Свой своему поневоле брат" - народная фашистская поговорка/A brother of your own for better or for worse" It's a fascist saying. I'm fascist.

Кроме того Netflix также оставил цитату про "ниггера" в "Брате-2"

"Ниггер - это для них ругательство обидное/"Nigga" to them is rude.

Но Netflix опустил в субтитрах фразу Багрова "Негр, гоу, гоу".

Напомним, фильм "Брат" был снят в 1997 году, "Брат-2" - в 2000 году. В них рассказывается о парне Даниле Багрове, которого сыграл Сергей Бодров. В англоязычной версии фильмы представлены как Brother и Brother 2. On The Way Home.

Также мы рассказывали, что Netflix изъявил желание снимать сериалы для России и начал переговоры о проектах с российскими студиями.