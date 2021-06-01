Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 4187 о поддержке развития отечественных отраслей недропользования. Документ предлагает разрешить иностранцам и лицам без гражданства использовать украинские недра.

Соответствующее решение в ходе заседания во вторник, 1 июня, поддержали 292 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, пользоваться недрами не смогут граждане или компании, зарегистрированные на территории государства-агрессора (Российской Федерации), а также компании и люди, которые находятся под санкциями.

Также документ предусматривает создание государственного онлайн-портала - Интерактивной карты пользования недрами и геологии Украины.

Кроме того, законопроектом отменяется постоянное пользование недрами, геологическое изучение заменяется комплексным (сквозным) специальным разрешением сроком от 3 до 20 лет, в рамках которого разрешается как проводить разведку на предмет наличия полезных ископаемых, так и добывать их.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 19 компаний, которые имеют отношение к пользованию недрами. Таким образом эти предприятия автоматически потеряли лицензии на недропользование в Украине.

Также мы писали, что СНБО поручил Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в этом году проверок субъектов недропользования. Результаты проведенных проверок служба должна предоставлять в аппарат СНБО ежеквартально до 15 числа.