Во вторник, 1 июня, в Киев прибыла делегация из Ирана для переговоров по поводу сбитого в небе над Тегераном рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины".

Об этом в Twitter сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

Во главе иранской делегации - заместитель главы Министерства иностранных дел страны Мохсен Бахарвандр.

"Делегация Исламской республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел Мохсеном Бахарвандом прибыла сегодня в Украину для проведения третьего раунда переговоров между двумя странами по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", - написал Моради в Twitter.

Напомним, Boeing-737 МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

В мае 2021 года Верховный суд канадской провинции Онтарио принял решение, что Иран, сбив Boeing-737, совершил террористический акт. Судья Эдвард Белобаба обнаружил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными".

Также мы писали о том, что после этого Иран отверг обвинения Канады в терроризме.