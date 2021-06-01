В так называемой "ЛНР" обвинили Вооружённые силы Украины в обстреле школы и детского сада в городе Золотое-5.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщает "Луганский информационный центр".

"Вчера были в Золотом-5 обстреляны школа и детский садик. Они были обстреляны со стороны ВСУ именно в дневное время суток, когда в этих учреждениях находились дети. Это просто счастье, что ни один ребенок не пострадал", - заявила "представитель "ЛНР" в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева.

Напомним, в начале мая в Донецке обвинили ВСУ в обстреле детского сада. По словам "главы администрации" Алексея Кулемзина, выпущенный украинскими военными снаряд упал на площадку дошкольного учреждения №345.

Также мы писали, что в апреле "ДНР" и ВСУ обвинили друг друга в минометных обстрелах.

А тремя днями ранее сообщалось, что в ООС заявили о том, что в зоне конфликта на Донбассе противник четыре раза нарушил режим прекращения огня, применив в том числе и противотанковые ракетные комплексы. При этом украинские военнослужащие не пострадали.