"Они ничего не соображают". Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал очередное экстравагантное заявление. На этот раз он призвал Госдуму России продлить возраст детства до 30 лет. Такое предложение политик высказал во вторник, 1 июня, в Международный день защиты детей.
"Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", - высказался Жириновский.
При этом людей в возрасте за 70 лет он предложил считать старшим поколением.
"А среднее (поколение - Ред.) - самое золотое. Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда", - добавил Жириновский и сообщил, что он едет в парк Сокольники, чтобы "силой впихнуть" каждому ребенку по две порции мороженного.
Напомним, в начале мая лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости переименовать должность президента России. По его мнению, идеально было бы назвать президента РФ верховным правителем. А в апреле Жириновский вспомнил, как хотел задушить главу фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, встретив его в лифте отеля "Хилтон".
Также мы сообщали, как Жириновский в прямом эфире завыл по-волчьи, рассказывая о Третьей мировой. Ведущий программы Владимир Соловьев и его гости со смехом отреагировали на выходку политика.