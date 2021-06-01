Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал очередное экстравагантное заявление. На этот раз он призвал Госдуму России продлить возраст детства до 30 лет. Такое предложение политик высказал во вторник, 1 июня, в Международный день защиты детей.

"Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", - высказался Жириновский.

При этом людей в возрасте за 70 лет он предложил считать старшим поколением.

"А среднее (поколение - Ред.) - самое золотое. Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда", - добавил Жириновский и сообщил, что он едет в парк Сокольники, чтобы "силой впихнуть" каждому ребенку по две порции мороженного.

Напомним, в начале мая лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости переименовать должность президента России. По его мнению, идеально было бы назвать президента РФ верховным правителем. А в апреле Жириновский вспомнил, как хотел задушить главу фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, встретив его в лифте отеля "Хилтон".

Также мы сообщали, как Жириновский в прямом эфире завыл по-волчьи, рассказывая о Третьей мировой. Ведущий программы Владимир Соловьев и его гости со смехом отреагировали на выходку политика.