Верховная Рада повторно приняла законопроект №3450 с предложениями президента Владимира Зеленского о портале сообщений о коррупционных преступлениях.

Соответствующее решение в ходе заседания во вторник, 1 июня, поддержал 281 народный депутат.

Зеленский высказал ряд претензий к ранее принятой редакции закона. В частности о утверждал, что документ не определяет цель обработки данных об обличителях коррупции, порядок защиты этих данных, основания и круг лиц, которые будут иметь к ним доступ, а также ответственность за незаконное использование этих данных.

Глава государства добавил, что документ оперирует оценочными понятиями, которые не помогают защитить обличителей коррупции, например, "точно известные факты". Также Зеленский утверждает, что закон противоречит Уголовному процессуальному кодексу в части выплаты вознаграждения обличителям.

В новой редакции законопроекта изменено определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также в документе определили, что каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы или расследовать коррупционные преступления. Помимо этого предусмотрена ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Из закона убрали требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения. Из документа также убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Также в новой редакции отказались от нормы, согласно которой вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, так как Уголовный процессуальный кодекс предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

Напомним, закон был принят в парламенте 4 февраля 2021 года. Зеленский ветировал его 3 марта.

Также мы писали о том, кто может стать первым украинцем, получившим вознаграждение за разоблачение коррупции.