В ходе заседания во вторник, 1 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законпроект, предусматривающий запрет курения электронных сигарет в общественных местах.

Проект закона №4358 поддержали 339 нардепов.

Законопроект предусматривает, что электронные сигареты и устройства для нагрева табака нельзя будет использовать в общественных и на рабочих местах.

Также предлагается запретить рекламу устройств для нагрева, электронных сигарет, табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами на улицах, в СМИ и в интернете. Кроме того, хотят запретить их рекламную выкладку в местах продаж.

Закон устанавливает требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

В случае принятия закона норма о запрете употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе", который предлагает запретить рекламировать электронные сигареты, жидкости для них и табачные изделия для электрического нагрева.

Также мы сообщали, что в Украине могут запретить показ фильмов со сценами курения.