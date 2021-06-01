Шутка о том, что у каждого взрослого человека должен быть свой пакет с пакетами, приобрела для украинцев новый смысл.

Сегодня, 1 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2051-1, которым ограничивается распространение пластиковых пакетов. Еще их называют полиэтиленовыми.

Причина запрета - охрана экологии. Пластик очень долго разлагается - от 100 до 500 лет - и является сегодня одним из главных факторов загрязнения окружающей среды.

Некоторые из пакетов - самые популярные, поскольку бесплатные - с весны следующего года запрещается предлагать в магазинах. Бизнес за неправильную реализацию тары ждут штрафы.

"Страна" публикует главное из закона "Об ограничение оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

Документ начнет действовать через шесть после опубликования за исключением пунктов, на которых мы акцентируем внимание.

Какие пакеты запретят и когда они пропадут?

Через девять месяцев, то есть с марта 2022 года, в Украине повсеместно запрещается распространение пластиковых пакетов. В том числе в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг.

Речь идет о:

сверхтонких,

тонких,

оксо-разлагаемых пакетах.

Что имеется в виду?

Сверхтонкие и тонкие - это обычно маленькие пакеты с ручками или без, которые есть в магазинах в больших количествах. Их размещают возле витрин с овощами и фруктами, конфетами и многих другим, что продается на развес. Это пакеты, которые можно брать бесплатно.

Оксо-разлагаемые пакеты - это по факту такие же пакеты, но с добавление оксо-добавок, которые на глаз человек определить не может. В целом это то же самое, что и в пункте выше.

В качестве исключения до 1 января 2023 года в торговых сетях можно будет использовать тонкие пакеты, которые служат упаковкой для рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда. А также в качестве первичной упаковки продукта - например, в отделах кулинарии.

При этом в законе есть некое двойственное толкование. В статье 2 говорится о запрете распространения (любого - платного и бесплатного) указанных пакетов.

А в статье 3 говорится, что пластик можно продавать за деньги - по ценам, которые установит Кабмин.

В пояснительной записке к законопроекту это не поясняется. Но по всей вероятности речь может идти о тех пластиковых пакетах, которые будут исключением из правил до 2023 года. А также о тех, которые не запрещены к распространению - речь о больших многоразовых пакетах.

Но в тексте законопроекта это не уточняется. Поэтому поле для толкования большое.

Интересно, что эта норма - по разрешению продажи пакетов - появилась в законопроекте перед самым принятием. В изначальной версии документа ее не было.

Так что не исключено, что это лазейка для бизнеса, который по итогу сможет до 2023 года ничего не менять и теперь просто брать деньги за ранее бесплатные пластиковые пакеты.

Какие пакеты можно будет использовать?

В это же время в Украине без ограничений можно продолжать использовать биоразлагаемые пакеты. Они могут выглядеть точно так же, как уже запрещенные пакеты. Просто в их составе отсутствует пластик.

Также разрешены бумажные пакеты и сумки для покупок многоразового использования.

На всех биоразлагаемых пакетах должна быть установлена маркировка, соответствующая европейским стандартам. Часто это зеленый значок в виде трех стрелочек по кругу:

Запрещается наносить слова "био", "биопакеты", "биоразлагаемые" на пакеты, если они таковыми не являются.

Также можно будет продавать, как уже говорилось, и большие многоразовые пакеты-сумки. В супермаркетах они и так всегда были платными. А вот в магазинах одежды или электроники, а также при доставке еды на дом, стоимость пакета теперь будет начисляться в чеке отдельно. Хотя раньше там давали его бесплатно.

Кого будут штрафовать за пластиковые пакеты

Если человек будет идти по улице со своим пластиковым пакетом, его штрафовать не будут.

Зато уже через девять месяцев санкции начнут вводить для бизнеса: всех торговых точек - как мелких, так и крупных, включая супермаркеты, аптеки, магазины, кафе, рестораны, да и всю сферу услуг.

Первый штраф - от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 гривен.

Контролировать выполнение закона будет Госпотребслужба. Штрафовать начнут через девять месяцев после того, как закон подпишет президент.

Но в каком-то смысле "оштрафуют" и конечного потребителя.

Экологически приемлемые пакеты, разумеется, дороже, чем неразлагающиеся. Что отразится на конечной стоимости товара - поскольку дополнительные затраты на упаковку включат в цену. Не говоря уже о плате за пластиковые кульки, которые раньше были бесплатными.

Так, упаковку обычных пакетов (30*55 см) из 100 штук в интернете можно найти от 58 грн. Биоразлагаемые пакеты (также 100 шт размером 30*55 см) - от 100 грн. Почти вдвое дороже.

Зачем это все делают?

В пояснительной записке к принятому законопроекту рассказывается, чем опасны пластиковые пакеты, какой урон они наносят и как с ними уже борются за границей.

В течение только последних 65 лет человечество выработало более восемь миллиардов тонн пластика, большая часть которого - пластиковые пакеты.

Согласно данным статистики, ежегодно в странах-членах Европейского союза используются более 800 000 тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель приближается в среднем до 90 пакетов. Всего около 6% от их общего числа позже направляются на переработку.

Европарламент 24 октября 2018 года поддержал введение в ЕС запрета на использование всех одноразовых изделий из пластика до 2021 года: тонких пластиковых пакетов, соломинок для питья, ватных палочек, а также пластиковых столовых приборов, стаканчиков и тарелок.

В Украине, пишут авторы законопроекта, такое законодательство отсутствовало. Далее они рассказали о видах пакетов, которые разлагаются в окружающей среде.

Самыми популярными являются следующие.

1. Пакеты, которые торговые сети называют "Биопакеты" или точнее оксо-биоразлагаемые (oxo-biodegradable) пакеты.

Состав: 99% обычный полиэтилен и 1% оксорозкладнои примеси.

Оксоразлагаемые примеси - добавки на основе металлов, прилагаемых к полимерным материалам для ускорения их разложения под действием кислорода и ультрафиалета через определенный промежуток времени.

Разложение таких пакетов происходит исключительно при условии доступа кислорода. Если пакет попадает на свалку в толщу отходов - с ним ничего не происходит. Если пакет таки распадается, то образует миллионы микроскопических частиц пластика. Эти частицы пластика никуда не исчезают и навсегда остаются в почве и воде. Вместе с водой и пищей микропластик попадает в организм человека.

Часто эти пакеты имеют отметку о содержании примеси TDPA или D2W.

ЕС уже запрещает пакеты из оксо-биоразлагаемые пластика. В Украине же наоборот - некоторые сети магазинов продают их как экологические альтернативы, чем вводят в заблуждение.

2. Пакеты, которые компостируются (Compostable).

Изготавливаются из материала органического происхождения - растительного, животного, микробиологического или другого. Такие пакеты в богатом кислородом среде подвергается биоразложению на диоксид углерода, воду, минеральные соли и биомассу. А в среде с ограниченным доступом кислорода подвергается биоразложению на диоксид углерода, метан, минеральные соли и биомассу.

Как правило, эти пакеты, изготовленные из крахмалов или целлюлозы. Они безопасны для окружающей среды. Разлагаются даже в домашних компостных ямах. Пакеты компостируются, проходят сертификацию и маркируются специальной пометкой.

Национальный орган по стандартизации Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" ввел в действие национальные стандарты и поправки для них, по которым производитель, начиная с 1 января 2019 года, может сертифицировать свою продукцию на пригодность к биохимическому распаду, компостированию, биодеградации.

В пояснительной записке указывается, что тестовые схемы и критерии оценки гармонизированы с европейскими и международными стандартами. Это означает, что сертифицированная в Украине продукция будет оцениваться по тем же стандартам, что и в ЕС.

"В Украине есть мощности для производства биоразлагаемых пакетов, но на них пока нет спроса. Установление запрета на распространение обычных пластиковых пакетов кроме чрезвычайно положительного влияния на состояние окружающей среды будет стимулировать спрос на производство биоразлагаемых пакетов, удешевит их для конечного потребителя. Это позволит производителям применять инновационные технологические процессы и наладить экспорт биоразлагаемых пакетов в страны, где вступила в действие запрет на использование пластиковых пакетов", - завершают авторы законопроекта.