Верховная рада приняла во втором чтении президентский законопроект №5246 известный как "суд в смартфоне". Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

Законопроект поддержали 276 народных депутатов в ходе заседания во вторник, 1 июня.

Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако профильный комитет все их отклонил. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.

Законопроектом предлагается создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Ей смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Материалы досудебного расследования, согласно документу, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме.

Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.

"Несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования влечет за собой ответственность, предусмотренную законом", - говорится в документе.

В случае подписания законопроекта президентом, он вступает в силу на следующий день после его опубликования. При этом в действие его введут по истечении шести месяцев.

Напомним, в марте 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне". По его словам, такой суд позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Также он пояснил, "большинство бюрократических процедур перейдет в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".

Также мы рассказывали, что в Украине будут публиковать данные коррупционеров на специальном сайте.