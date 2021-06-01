В "Укрзализнице", убытки которой по итогам прошлого года, составили рекордные 11,9 млрд гривен (в 2019 году была прибыль около 3 млрд), продолжают выплачивать огромные зарплаты руководству и членам набсовета.

Как следует из недавнего отчета компании, размер средней зарплаты членов правления "Укрзализныци" в прошлом году достигал 8,836 млн гривен (более 735 тысяч гривен в месяц), а одного члена Наблюдательного совета - более 4,135 миллионов гривен (более 340 тысяч гривен в месяц).

И это уже суммы после "оптимизации". В "Укрализнице" заявили, что вдвое сократили расходы на оплату высшего руководства компании.

При этом рядовые работники "Укрзализныци" получают достаточно скромные зарплаты по 8-15 тысяч гривен в месяц.

Недавно коллектив госкомпании готовил масштабные забастовки по этому поводу, и единственное, о чем удалось договориться с руководством — небольшие прибавки. С 1 июня зарплаты железнодорожников должны были увеличиться на 10%, а командировочные - на 25% (до 250 гривен в день). А с июля планировались новые переговоры по зарплатам.

Но, как рассказал нам представитель независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба, оговаривалось условие - рост зарплат будет лишь в случае стабилизации финансово-экономического состояния УЗ.

И, как стало известно "Стране" - по июньским прибавкам уже пошел отбой. Никакого пересмотра пока не будет.

В итоге, как говорит Скиба, люди массово увольняются с "Укрзализныци".

"Страна" разбиралась, что происходит в госкомпании и какие зарплаты там платят - руководству и рядовым железнодорожникам.

Какие зарплаты у руководства "Укрзализныци"

"Укрзализныця", финансовые показатели которой на волне пандемии резко ухудшились, затягивает пояса.

Как отметили в компании, они в прошлом году существенно "прикрутили" зарплаты высшего руководства. В среднем доходы топ-менеджмента и набсовета сократились вдвое.

Но при этом все равно остаются достаточно внушительными.

Как следует из отчета госкомпании, в 2020 году средняя зарплата членов правления "Укрзализныци" составила 8,836 млн гривен в год.

"Ведущим руководством считается правления АО Укрзализныця в составе шести человек и Наблюдательный Совет в составе пяти человек по состоянию на 31 декабря. В 2020 и 2019 годах вознаграждения правлению АО Укрзализныця состояли в основном из заработной платы, начислений и премий и составляли 53 018 000 грн и 71 417 000 грн соответственно"- говорится в отчете УЗ.

В компании также добавили, что в 2020 году вознаграждения членам набсовета УЗ составили 20 676 000 грн, в то время как в 2019 году - 43 425 000 грн.

В декларации и.о главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика за прошлый год указана зарплата — порядка 3,2 млн, то есть больше 270 тысяч гривен в месяц. Плюс — еще 2 640 000 гривен в качестве «гонораров и других выплат», то есть, по 220 тысяч гривен в месяц. Итого, средний месячный доход Юрика — порядка 490 тысяч гривен.

Для сравнения: прежний глава "Укрзализныци" Владимир Жмак получил в госкомпании в феврале 2021 года зарплату 823,45 тысяч гривен, а ранее в одном из интервью он рассказывал, что его ежемесячная зарплата в УЗ - 625 тысяч гривен.

И.о члена правления Роман Черницкий, который по октябрь 2020 года работал исполнительным директором регионального филиала "Львовская железная дорога", затем стал директором по инфраструктуре УЗ, а с конца октября пришел в набсовет, за прошлый год задекларировал в общей сложности порядка 2,4 млн гривен зарплаты (чуть больше 201 тысячи в месяц) и еще 81,1 тысячу других "дополнительных благ", полученных в госкомпании (6,8 тысяч в месяц). То есть, в среднем он получал на УЗ по 207,8 тысяч гривен в месяц.

Данных о выплатах и.о членов правления Ивана Синякова (он пришел в УЗ в мае 2020 года), Александра Перцовского (в УЗ - с октября 2020) и члена правления Франтишека Буреша (в "Укрзализныце" с июня 2019 года) в едином государственном реестре деклараций нет. Но, как говорит наш источник в госкомпании, уровень зарплат и премия примерно такой же - 200-220 тысяч гривен в месяц.

Что касается набсовета, то его глава Шевки Аджунер декларации за 2020 год еще не подавал. В декларации за 2019 год он указал в качестве гонораров, полученных на УЗ более 3,4 млн гривен, то есть, по 286,1 тысяч в месяц. Но он вносил еще несколько дополнений в декларацию. К примеру, уточнил, что в апреле 2019 года получил от УЗ 650 тысяч гривен, такую же сумму задекларировал за июнь 2019 года, сколько же - за июль, август, сентябрь. То есть, в общей сложности получается - около миллиона в месяц.

Член набсовета Олег Журавлев в своей ежегодной декларации за 2020 год указал в качестве доходов гонорары и другие выплаты, полученные на УЗ, в размере более 2,5 млн (209,6 тысяч в месяц). Но уже в апреле он дополнил декларацию - сообщил еще о олее 332 тысячах гривен, полученных на УЗ, и такую же сумму задекларировал в мае.

Член набсовета Сергей Лещенко в декларации за 2020 год также отчитался о более 2,5 млн гривен, полученных на УЗ. В апреле и мае он задекларировал еще по более 332 тысяч за каждый месяц.

Член набсовета Адомас Азуолас Аудицкас задекларировал порядка 2,2 млн. Но в 2019 году он получил на УЗ меньше (порядка 1,1 млн). То есть, в данном случае впору говорить о двукратном росте выплатах, а не об их сокращении в два раза, как заявили в "Укрзализныце".

Декларации члена набсовета Андреаса Матье в общем реестре не обнаружилось (в УЗ он с 2018 года).

От 8 тысяч гривен

Что касается других работников госкомпании, то их доходы намного скромнее, чем у руководства.

В конце прошлого года на УЗ сообщили, что среднемесячная зарплата составили, по итогам ноября, 11 681 гривну. При этом, к примеру, помощник машиниста получал порядка 13,6 тысяч, машинист локомотива — 19,3 тысячи, дорожные мастера - по 16,3 тысячи, электромонтеры тяговых подстанций - чуть больше 10 тысяч, составители поездов - 12,6 тысяч и т.д. Причем, если сравнивать с 2019 годом, то зарплаты даже снизились. Скажем, в сентябре позапрошлого года средняя зарплата по компании составила 12,4 тысячи гривен.

Вакансии, которые УЗ выставляет по регионам, не впечатляют зарплатами. Скажем, в Запорожье компания ищет инженера-технолога на 8-9 тысяч гривен в месяц плюс премии, в Мариуполе — инспектора по техническому контролю зданий на 7-12 тысяч.

Как рассказал нам Александр Скиба, в коллективном договоре прописано ежегодное повышение зарплат до 25%. Но ни в 2019, ни в прошлом году, ссылаясь на тяжелое финансовое состояние УЗ, руководство так и не пересмотрело оклады железнодорожников.

"Зарплаты мизерные. Начальник депо с выслугой лет едва выходит на 19 тысяч, у админперсонала есть оклады на уровне минималки, а 8 тысяч уже считается хорошей зарплатой". Машинисты получают на руки до 15 тысяч, хотя работают в смене по 10-15 часов", - отметил Скиба. Из-за этого в компании постоянная текучесть персонала.

"Многие уезжают в Польшу на заработки, в основном, не по профессии. Также некоторые уходят из железнодорожной сферы и ищут другую работу в Украине. Прокормить семью на 12-5 тысяч в месяц сейчас непросто, тем более, что на эти деньги приходится тяжело работать", - говорит Скиба.

В предыдущим главой УЗ Владимиром Жмаком были предварительные договоренности о повышении в этом году зарплат на 8%. Но затем он ушел в отставку и этот вопрос "завис". Что заставило железнодорожников начать подготовку к масштабной забастовке.

В апреле планировалась там называемая "итальянская забастовка", когда люди приходят на свои рабочие места, но не работают, если не выполняются условия по организации рабочего процесса (к примеру, фиксируется нарушение техники безопасности). Так как с условиями труда на УЗ - ситуация давно не самая лучшая (локомотивный парк изношен, комнаты отдыха оборудованы плохо и т.д) с поводом для остановки работы проблем бы не было, - говорят железнодорожники.

Но буквально в последний момент профсоюз договорился с новым руководством УЗ о прибавке к зарплате. С 1 июня она должна была вырасти на 10% для всех, чьи зарплаты ниже 30 тысяч гривен. Но пока увеличились только командировочные (на 25%, до 250 гривен в сутки). Также восстановлены также выплаты на персонал, предусмотренные коллективным договором. Но, как говорят в профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей, с ними есть проблемы по отдельным подразделениям (правда, их удается оперативно решать).

А вот что касается окладов, то с 1 июня их уже не повышают. И непонятно, когд в итоге будет прибавка, - говорит Скиба. Более того, среди железнодорожников ходят слухи, якобы, наметились проблемы с выплатой даже текущих зарплат. "Есть информация, что уже на зарплаты, которые выплачиваются 7 июня, хотят привлечь кредитные средства. Как говорится, дохозяйничали. О том, чтобы повышать зарплаты еще и с 1 октября, а такие обещания тоже были, похоже, забыли. Но по-хорошему, нам должны повысить оклады на 50%, так как два года нарушались условия колдоговора по пересмотру зарплат", - говорит Скиба.

Стоит отметить, что в совместном решении руководства УЗ и профсоюза за апрель указано, что оклады вырастут "при условии выполнения основных доходных показателей". То есть, при таких убытках компании все договоренности - под вопросом.

При этом в профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей не снимают с повестки дня вопрос акций протеста.

"Акция "работа по правилам" (то есть, итальянскую забастовку - Ред.) не отменена, а только отсрочена, поэтому штабы не прекращают работу и готовы в случае необходимости перейти к активной стадии", - отметили в профсоюзе.