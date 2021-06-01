Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что санкции Европейского Союза в отношении республики не коснутся транзита российского газа в страны ЕС.

Об сообщает sb.by.

По мнению белорусского президента, западные страны хотят нанести удар по бюджетообразующим предприятиям, для того, чтобы сделать ситуацию в республике в целом и в экономике в частности хуже. Так он относится и к угрозам санкций в отношении транзита газа по трубе "Ямал-Европа".

"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело", - заявил Лукашенко.

Напомним, после инцидента 23 мая, когда самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс совершил посадку в Минске, в результате чего был задержан бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" романа Протасевича и его девушка София Сапега, Европейский Союз решил расширить санкции против Беларуси. Новые ограничения могут затронуть и транзит российского газа.

Также "Страна" сообщала, что Британия после задержания Протасевича призывала ввести санкции против "СП-2" и перекрыть поставки газа через Беларусь.