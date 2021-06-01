В Международный день защиты детей представители правоохранительных органов под руководством генпрокурора Ирины Венедиктовой провели совещание.

По результатам выяснилось, что в Украине растет как число преступлений, в которые вовлечены дети, так и преступлений против детей.

Дети все чаще попадают в "плохие компании", взрослые, которые подстрекают их к преступлениям, нередко избегают ответственности, а согласно статистике МВД - каждый четвертый случай преступления против ребенка связан с изнасилованием.

"Страна" собрала озвученные данные и заявления, которые позволят оценить ситуацию с безопасностью детей в Украине и сравнить ее с показателями прошлых лет.

Дети торгуют наркотиками на 30% чаще

Мероприятие началось с выступления представителей Офиса генпрокурора. Оно касалось проблемы вовлечения детей в наркопреступность.

Представленные данные по динамике преступлений за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года указывают на явный рост.

Согласно озвученной информации, с начала 2021 года на 30% выросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, которые совершены несовершеннолетними, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В частности, дети фигурировали в 329 уголовных и 400 административных правонарушениях.

При этом в двух третях случаев, когда фигурировали взрослые подстрекатели, ответственность наступала только для детей.

"Из 650 правонарушений, совершенных на протяжении 2020-2021 несовершеннолетними вместе со взрослыми, только в каждом третьем случае предоставлена уголовно-правовая оценка действий взрослых подстрекателей", - говорится в докладе

Каждое четвертое преступление против детей - изнасилование

В Генпрокуратуре фиксируют рост числа преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношение детей.

По данным ОГПУ, в 2021 на 21% выросло количество уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.

При этом, каждый четвёртый случай преступлений против детей связан с изнасилованиями. Более чем в 60% сексуальное насилие совершается в отношение детей младше 14 лет.

Генпрокурор Ирина Венидиктова озвучила шокирую статистику - Украина в тройке лидеров среди поставщиков детской порнографии.

"По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в ТОП-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Стыдно", - сказала Венедиктова.

В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что по статистике, сами дети сталкиваются с сексуальным контентом впервые в возрасте с 7 до 13 лет.

"Это преступление",- прокомментировал Кулеба сложившееся положение дел.

Игорь Клименко, глава национальной полиции Украины указал на статистику с преступлениями против детей за первые полгода 2021 года.

По данным МВД, в Украине 456 детей пострадали от тяжких и особо тяжких преступлений за прошедшее полугодие.

Из них:

56 случая - растление несовершеннолетних;

61 случай - изнасилование;

42 случая - вовлечений в преступную деятельность;

34 случая - умышленнее убийство;

10 случаев - нанесение тяжких телесных повреждений.

За 4 месяца этого года зарегистрированы 1284 уголовных нарушений в отношении детей.

В свою очередь, в Минсоцполитике назвали статистику по обращениям из-за домашнего насилия.

Марина Лазебная, министр социальной политики, заявила, что по данным Минсоцполитики за 2020 год зарегистрировали 200 тысяч обращений по домашнему насилию, из них 3000 обращений - от детей.

Хищения у сирот

Согласно озвученной информации, на данный момент в органах прокуратуры расследуется 1000 уголовных производств в сфере охраны детства:

35 уголовных дел по факту многомиллионных убытков, вызывание расхищением субвенций государственного бюджета на покупку жилья для детей-сирот;





60 уголовных производств по факту хищения десятков миллионов гривен предназначенных для питания детей в детских садах и школах;





600 уголовных производств по факту незаконного использования бюджетных средств в сфере образования с убытками более чем 100 миллионов гривен.

В рамках дискуссии, поднимался и вопрос безопасности в школах. "Возможно уже пришло время ставить в школах металлические рамки",- заявила Венедиктова.

Самоубийства среди детей возросли

Омбудсмен Людмила Денисова на днях написала пост, где привела шокирующую статистику по детским суицидам в Украине.

В этом году они могут превысить показатель 2020 года.

"Статистика о случаях гибели детей и подростков по этой причине неутешительная Так, по информации Национальной полиции, в 2020 году в Украине зафиксировано 137 случаев подростковых самоубийств. В то же время на конец мая текущего года 154 ребенка хотели покончить с собой. К сожалению, 56 попыток завершились смертью", - написала она в Facebook.