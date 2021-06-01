В ближайшие две недели президент Украины Владимир Зеленский сменит некоторых глав облгосадминистраций (ОГА) из-за "проблем с некоторыми областями".

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы действительно изменили большое количество глав администраций, где-то, не спорю, промахнулись (...) Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров согласовал назначение на должность главы Кировоградской ОГА Марии Черной, которая на данный момент занимает пост директора департамента агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации.

Также мы писали о том, как в марте глава государства назначил тринадцать новых глав районных государственных администраций в десяти областях страны. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской и Донецкой областях.