Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в текущем году пройдут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", в ходе которых запланировано массовое применение авиации.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам министра, учения "Запад-2021" станут главным итогом учебного года российской армии, перед маневрами пройдет комплекс специальных учений. В ходе учений планируют массовое применение авиации и создание сложной воздушной обстановки.

"Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолётные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов", - сказал Шойгу.

В летний период обучения армии РФ, который начался с июня, проведу более 4500 учений и тренировок. В том числе, намечено более 100- учений воздушно-десантных войск.

Учения "Запад-2021" намечены на сентябрь 2021 года.

Напомним, в мае Япония, Франция и США впервые провели совместные морские учения, чтобы противостоять Китаю.

Также "Страна" сообщала, что осенью Военно-морские силы Украины и Румынии проведут на Дунае совместные учения Riverine-2021.