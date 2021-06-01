В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на интервью президента Украины Владимира Зеленского газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором тот настоятельно попросил у немцев оружия. Там сомневаются, что в подобных поставках будет польза.

С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе", - ответили на это в МИД Германии.

Напомним в интервью газете Allgemeine Zeitung президент Зеленский затронул ряд тем украинско-российских отношений. В частности, Зеленский рассказал немецким журналистам о российском блицкриге на Донбассе и о роли Лукашенко.

Кроме того, в этом же интервью Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое.

"Автоматические винтовки, аудиоаппаратура - многое другое. Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, какую помощь Киеву может оказать Германия.

Также мы сообщали о том, что Зеленский назвал паспортизацию на Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией.