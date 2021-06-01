Прокуратура сообщила о подозрении председателю правления частного акционерного общества "Северодонецкое объединение АЗОТ" (Луганская область) по делу о умышленной неуплате более 20 млн грн налога. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, директор химического предприятия организовал схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию в 2017 году с расчетных счетов компании незаконно выводились средства на другие предприятия под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый, действуя вопреки закону, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц, считают правоохранители.

"По заключению проведенной судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск", - сообщили прокуроры.

Исходя из информации на сайте "Северодонецкого объединения АЗОТ", действующим председателем правления компании является Леонид Сергеевич Бугаев.

Ситуацию вокруг подозрения Бугаеву "Стране" прокомментировала его адвокат Анна Чишинская.

"Нас такие сообщения прокуратуры абсолютно не удивляют. Подобные споры с налоговыми органами возникают систематически. Против топ-менеджеров безосновательно возбуждаются десятки надуманных уголовных дел. Мы привыкли к ежемесячным проверкам различных госорганов и бесконечному потоку подозрений. К сожалению, это неотъемлемая часть бизнес-климата в Украине".

По словам юриста, ее подзащитный не получал подозрения, а обо всех обвинениях ему стало известно из официального сообщения прокуратуры и СМИ.

"Суть претензий мы не можем прокомментировать, пока детально с ними не ознакомимся. ЧАО "Северодонецкий Азот" работает исключительно в правовом поле. Все предусмотренные законодательством налоги полностью оплачены предприятием и мы готовы подтвердить это документально. Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева как безосновательные, уверены в своей правоте и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке", - сказала Чишинская.

Напомним, в марте этого года прокуратура сообщила о подозрении в неуплате налогов действующему народному депутату.

Также мы писали о том, как фискальная служба обнаружила нарушения на 100 миллионов гривен со стороны одного из департаментов КГГА.