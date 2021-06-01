Следствие считает, что средства выводились на другие предприятия незаконно. Фото: АЗОТ

Прокуратура сообщила о подозрении председателю правления частного акционерного общества "Северодонецкое объединение АЗОТ" (Луганская область) по делу о умышленной неуплате более 20 млн грн налога. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, директор химического предприятия организовал схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию в 2017 году с расчетных счетов компании незаконно выводились средства на другие предприятия под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый, действуя вопреки закону, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц, считают правоохранители.

"По заключению проведенной судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск", - сообщили прокуроры.

Исходя из информации на сайте "Северодонецкого объединения АЗОТ", действующим председателем правления компании является Леонид Сергеевич Бугаев.

Глава химического предприятия "АЗОТ" подозревается в неуплате налогов. Его готовятся объявить в розыск. Скриншот

Ситуацию вокруг подозрения Бугаеву "Стране" прокомментировала его адвокат Анна Чишинская.

"Нас такие сообщения прокуратуры абсолютно не удивляют. Подобные споры с налоговыми органами возникают систематически. Против топ-менеджеров безосновательно возбуждаются десятки надуманных уголовных дел. Мы привыкли к ежемесячным проверкам различных госорганов и бесконечному потоку подозрений. К сожалению, это неотъемлемая часть бизнес-климата в Украине".

По словам юриста, ее подзащитный не получал подозрения, а обо всех обвинениях ему стало известно из официального сообщения прокуратуры и СМИ.

"Суть претензий мы не можем прокомментировать, пока детально с ними не ознакомимся. ЧАО "Северодонецкий Азот" работает исключительно в правовом поле. Все предусмотренные законодательством налоги полностью оплачены предприятием и мы готовы подтвердить это документально. Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева как безосновательные, уверены в своей правоте и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке", - сказала Чишинская.

Глава химического предприятия "АЗОТ" подозревается в неуплате налогов. Его готовятся объявить в розыск

Напомним, в марте этого года прокуратура сообщила о подозрении в неуплате налогов действующему народному депутату.

Также мы писали о том, как фискальная служба обнаружила нарушения на 100 миллионов гривен со стороны одного из департаментов КГГА.

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