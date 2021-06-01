Генпрокурор Ирина Венедиктова уволила главу Черновицкой областной прокуратуры Ирину Кравченко в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей.

Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру сообщают "Украинские новости".

Приказ об увольнении Венедиктова подписала 28 мая, 31-го числа он вступил в силу. Причиной увольнения Кравченко является ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, установленных для административной должности.

Решение было принято на основании выводов кадровой комиссии по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществлении дисциплинарного производства.

Напомним, Ирина Кравченко возглавила Черновицкую областную прокуратуру в сентябре прошлого года. В центральном аппарате Генеральной прокуратуры Ирина Кравченко работала с 2015 года. До назначения она возглавляла кадровый отдел прокуратуры города Киева.

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