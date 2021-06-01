Министерство внутренних дел разрабатывает законопроект, согласно которому водители смогут фиксировать нарушение правил дорожного движения на свои смартфоны, а после получать за это 10% от суммы взысканного впоследствии штрафа.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в ходе брифинга во вторник, 1 июня.

"Мы разрабатываем революционный законопроект, вместе с депутатами и правоохранительным комитетом... Если президент, депутаты его поддержат, то миллионы водителей получат возможность фиксировать нарушение правил дорожного движения. Законопроект позволит считать видеодоказательствами сьемку на смартфоны, установленные водителями (автомобилей, а также автобусов и маршруток)", - сказал он.

По его словам, если перед машиной такого водителя будет ехать нарушитель, то такой водитель сможет один раз клацнуть по телефону и программа сформирует 30 секундный ролик.

Геращенко добавил, что это может быть проезд на запрещающий сигнал светофора или другие нарушения.

Он также сообщил, что административный протокол будет направлен автоматически собственнику автомобиля, который нарушил ПДД.

"Мы хотим предложить такому водителю 10% от суммы взысканного штрафа", - добавил замминистра МВД.

По словам Геращенко, если такая инициатива произойдет в этому году, то в 2022 году "миллионы водителей смогут помогать полиции".

Геращенко о законопроекте - с 13:26

Ранее мы рассказывали, что о новом законе о штрафах и наказании для водителей, нарушивших ПДД. Согласно документу, привлечь водителя к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием замедляющих реакцию лекарств можно будет в течение года с момента совершения правонарушения. Раньше этот срок составлял три месяца.

Также сообщали, что камеры автофиксации нарушений ПДД получили новую функцию.