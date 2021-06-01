Во время переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, лидеры государств обсудили ответ на санкции. Правительства РФ и Беларуси прорабатывают вопрос реагирования.

Об этом со ссылкой на слова президента Беларуси сообщает "СБ. Беларусь сегодня".

"Я прошу, Роман Александрович (Головченко, Премьер-министр республики - Ред.), не затягивать решение этого вопроса (реагирования на санкции - Ред.). Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову, – заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным его предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом, уделил время ситуации в Украине и проблемам пандемии коронавируса.

Напомним, США введут санкции против девяти белорусских госпредприятий, а также разработают целевые санкции против представителей режима Александра Лукашенко.

Также сообщалось, что МИД Украины подготовил и передал в СНБО пакет санкций против Беларуси.

Ряд стран вводят ограничивают авиасообщение с республикой после инцидента с посадкой самолета, который летел из Афин в Вильнюс и задержанием экс-главного редактора "НЕХТА" и его девушки Софии Сапеги, которые находились на борту.