Судья Приморского суда Одессы Андрей Бойчук пожаловался в Высший совет правосудия (ВСП) на постороннюю женщину, которая преследует его, называя своим мужем, утверждает, что у них есть общие дети и грозит разрушить его карьеру.

Об этом идет речь в зявлении судьи.

В документе говорится о том, что в 2017 году судья Бойчук расторг брак этой гражданки, а через два месяца она начала его преследовать. Таким образом, это длится уже четвертый год, а сам Бойчук уже дважды по этому поводу жаловался в ВСП и один раз подавал заявление в правоохранительные органы.

"Она присылает фотографии нецензурного содержания, угрожает, что вопреки моему желанию мы будем вместе. Она вымогает внести ее в официальную декларацию, потому что она убеждена, что является моей женой", - говорится в заявлении судьи.

В апреле 2021-го одесситка потребовала от воображаемого мужа финансового обеспечения. Она призвала Бойчука оплатить ей стоматологические услуги, занятия в фитнес-клубе. Если же "муж" не сделает этого, то она начнет жаловаться на него во все инстанции.

Стоит отметить, что претензии с годами приобретают все более смелые размеры. В своем первом заявлении, поданном в ВСП 29 апреля 2020 года, Андрей Бойчук пожаловался на издевательские комментарии одесситки в соцсетях. Но тогда в ВСП посчитали, что в ситуации должны разбираться правоохранители.

В августе 2020-го судья пожаловался на то, что женщина начала писать ему письма с описанием их "совместной супружеской жизни". Она писала о выдуманных детях и интимных отношениях и при этом угрожала судье разрушить его карьеру.

Судья Бойчук не исключает, что у преследующей его женщины есть психические отклонения. Кроме того, в своем заявлении он апеллирует к законодательству, обеспечивающему защиту прав человека, также независимость и неприкосновенность судей.

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