В ЕРДР внесли сведения о признаках уголовного правонарушения со стороны сотрудников Управления госохраны в отношении судей Конституционного суда - Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Об этом "Стране" заявил их адвокат Ростислав Кравец.

Он уточнил, что это дело связано с препятствием сотрудниками УГО доступу судей Конституционного суда Украины к свои рабочим местам.

"К сожалению, подобное поведение государственных органов, на мой взгляд, свидетельствует о силовом захвате Конституционного суда Украины при поддержке иностранных правительств, которые одобряют своим молчанием такое поведение.

Кроме того, и Венецианская комиссия в глазах большинства юристов и граждан утратила свой авторитет как орган с исключительно высокими моральными и профессиональными качествами, продемонстрировав в этой ситуации политический подход, ничего общего не имеющий с верховенством права и правами человека", - отметил Кравец.

Напомним, ранее госохрана не пустила Тупицкого в здание КСУ на инициированное им же совещание. Собрание было связано с рассмотрением вопроса об увольнении указом президента Владимира Зеленского судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Также мы сообщали, что ГБР расследует в отношении Тупицкого дела, в рамках которого ему инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий.

Кроме того Александра Тупицкого подозревают в даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля.

20 апреля Суд обязал ГБР открыть дело против сотрудников Госохраны, которые не пускали Тупицкого и Касминина в КСУ