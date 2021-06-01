Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию с посадкой самолета Ryanair и последующим задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги, расследование в отношении которых будет проходить в республике.

Об этом сообщает Telegram-канал "BELTA"

Лукашенко обсудил с Путиным задержание Протасевича и Сапеги. Следствие будут вести в Беларуси

"Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал Президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика", - заявил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Минске совершил принудительную посадку самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вилюнюс. На борту самолет находился бывший главный редактор Telegram-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали.

Также "Страна" сообщала, что в Кремле пообещали делать все необходимое для защиты задержанной в Минске девушки Протасевича.