Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал поставки современного российского вооружения в Беларусь. Что касается переброски в страну вооруженных сил РФ на постоянной основе, речь об этом сейчас не идет.

Об этом со ссылкой на слова Лукашенко сообщает "Беларусь сегодня".

О планах кооперации России и Беларуси в военно-промышленном комплексе президент Беларуси рассказал по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи.

"Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз – об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - сказал Лукашенко.

При этом, по мнению Лукашенко, Запад не может упрекать Беларусь в создании совместных с Россией военных баз.

"Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: "Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются…" Вы на себя посмотрите", - заявил Лукашенко.

Напомним, об угрозе со стороны Беларуси из-за ее планов создать Союзное государство с Россией в интервью немецких журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали о том, что Лукашенко и Путин договорились о втором транше для Беларуси и новых рейсах "Белавиа" в города России.