В Кремле заявил, что стороны нормандского формата по урегулированию на Донбассе договариваются о встрече на уровне министров иностранных дел. Однако, дата встречи пока не определена

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"В ходе телефонных разговоров Путина (президентом России - Ред.) и с Макроном (французским лидером - Ред.), и с Меркель (канцлером Германии - Ред.) неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - отметил Песков.

Он добавил, что помощники президентов, политсоветники работают регулярно. И им предстоит сгенерировать некую повестку, однако "пока с этим сложности".

Напомним, днем ранее Макрон заявил, что продолжать искать решение урегулирования конфликта на востоке Украины следует через "нормандский формат". По его словам, для дальнейшей работы в этом формате "требуются решимость и систематическая работа". Кроме того, он сообщил о достижении договоренностей с Москвой и Киевом провести дискуссии на уровне министров.

Также мы рассказывали, как прошли переговоры советников Нормандской четверки 26 мая. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на них российская сторона свела обсуждение к дискуссии о том, кого считать стороной конфликта на Донбассе. А спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович сказал, что переговоры завершились ничем.