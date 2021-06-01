Согласно отчету временной следственной комиссии по прошлогодним пожарам в Луганской области, предлагается уволить руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка. Также там рекомендуется признать неудовлетворительной работу главы военно-гражданской администрации Луганской области Сергея Гайдая. В том числе за то, что он не смог организовать выплаты пострадавшим - большинству из них отказали в выплатах без пояснения причин.

Соответствующий отчет обнародован на сайте Рады. В отчете комиссии говорится, что глава ВГА Луганской области регулярно игнорировал приглашения на заседания комиссии, а когда члены ВСК приехали в Северодонецк, Сергей Гайдай явился на заседание, но отказался отвечать на вопросы депутатов о ситуации после масштабных пожаров и покинул собрание. По этому поводу региональное управление ГБР в Краматорске даже начало досудебное расследование в отношении главы области по уголовному производству.

Также глава ВГА отказался приехать в Киев на заседание ВСК, а его явка была обеспечена только после жалоб депутатов президенту и премьер-министру.

В отчете отмечается, что неудовлетворительной была и та информация, которую глава региона предоставил депутатам. В частности оказалось, что регион получил 32 и 185 млн гривен из резервного фонда для выплат пострадавшим от пожара. Средства были распределены между пострадавшими не полностью, а их остатки после 25 декабря прошлого года были возвращены в бюджет.

"Эти остатки складываются не из сумм, оставшихся после удовлетворения всех заявлений пострадавших. Они образовались из-за того, что очень большому количестве заявителей было отказано, при этом, в большинстве случаев, без предоставления надлежащих объяснений в таком отказе", - говорится в отчете депутатов.

Также в вину главе ВГА вменяют отсутствие оповещения граждан о чрезвычайной ситуации в регионе. Несмотря на то, что постановлением Кабмина 27 сентября 2017 года предусмотрено, что органы исполнительной власти должны обеспечить информирование местных жителей о чрезвычайной ситуации при помощи аппаратуры и технических средств, в Луганской области такие меры не были приняты. Оповещение жителей сел о пожарах осуществляли преимущественно активисты, сотрудники полиции и Госслужбы чрезвычайных ситуаций путем "дворового обхода".

"Отсутствие автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций не позволило оповестить население заранее. По словам потерпевших лиц они узнавали о пожаре, "когда уже горел или дом, или забор".

В отчете также сказано, что Нацполиция ведет минимум 6 уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров, и на данный момент причины пожаров не установлены, следственные действия носят формальный характер, следствие ограничилось установлением размера причиненного вследствие пожаров убытков.

Интересно, что версия ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками Луганского областного управления ГСЧС, Луганской ОГА - Луганской областной ВГА, повлекшее тяжкие последствия и гибель 16 человек, органами досудебного расследования не отрабатывалась.



"В уголовных процессах, которые расследуются почти год, виновные лица не установлены, законные решения не приняты, о подозрении лицам не сообщается, к настоящему времени ни уголовное производство не направлено в суд с обвинительным актом", - сказано в отчете ВСК.

Только в одном уголовном производстве сообщено о подозрении по факту служебной подделки актов о пожаре инспекторам Новоайдарского РО ГУ ДСНС в Луганской области.

Члены комиссии приняли решение по факту работу ВСК обратиться к президенту и Кабмину с предложением уволить главу ВГА Луганской области Сергея Гайдая и главу ВГА Северодонецка Александра Стрюка с занимаемых должностей. Также они просят Генпрокурора обратить внимание на неудовлетворительное состояние расследования причин пожаров на Луганщине.

Напомним, осенью прошлого года в Луганской области начались масштабные лесные пожары. Пострадали сотни домов, сгорели гектары леса, погибло 16 человек. Первой причиной пожара украинские власти называли теплую сухую погоду с сильным порывистым ветром.

После этого, Кабинет министров Украины выделил 185 млн грн для предоставления помощи пострадавшим. Для оказания материальной помощи семьям погибших было предусмотрено по 200 тыс. грн. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отдельно будут выделятся средства областной госадминистрацией.