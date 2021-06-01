В Министерстве образования Украины рассказали, кто может стать студентом президентского университета, создание которого анонсировал Владимир Зеленский.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в программе "Официальный разговор" в эфире телеканала Дом.

По его словам, в университет смогут поступить только самые талантливые и креативные абитуриенты, которые сдали внешнее независимое оценивание (ВНО).

"Самой большой привилегией будет наличие у тебя (абитуриента - Ред.) нестандартного мышления, углубленных знаний, креативности, способности доказать, что ты есть лучший", - сказал глава Миноборазования.

Сначала, добавил он, по результатам ВНО будут отобраны одна-две тысячи человек. Далее будут другие этапы отбора.

"Мы будем стартовать с внешнего независимого оценивания (ВНО) как элемента ранжирования - по математике или иному предмету. Но это только начало. Это начало, когда со всей трехсоттысячной армии выпускников, мы выберем 20 талантливых", - рассказал он.

Начало обучения в вузе запланировано на 1 октября 2023 года.

"Предусмотрено обязательное трудоустройство в ключевых сферах обеспечения безопасности, жизнедеятельности и будущего государства. Однако принцип трансфера, как в спорте, мы не возражаем. Если кто-то из частных компаний захочет рекрутировать выпускника этого университета в свой бизнес, он имеет право компенсировать государству определенную сумму, и государство должно получить какой-то заработок от своего высокоинтеллектуального труда", - сказал Шкарлет.

Напомним, 31 мая президент анонсировал появление такого университета. По его словам, обучение в нем будет бесплатным. Университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических, биотехнологий.

Согласно концепции, университет будет расположен на территории 16 га, общая площадь застройки займет 25,8 тыс. кв. м. Он будет состоять из 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний. Строительство президентского университета будущего займет три года и обойдется в 7,2 млрд гривен.