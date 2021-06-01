В среду, 2 июня, циклон продолжит определять погоду в Украине. Поэтому в большинстве регионов ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра влажная погода охватит большинство областей Украины. Ожидаются дожди, местами грозы, порывистый, до сильного, ветер. Самая низкая вероятность осадков 2 июня - на северо-западе и крайнем севере Украины. Также прояснения ожидаются на юге, несмотря на близость циклона.

Кроме того, по данным синоптика, завтра практически повсеместно в Украине усилится ветер. Температура воздуха во вторник останется без особых изменений: в течение дня +15...+19 градусов, на юге и востоке местами до +20 градусов.

"В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, будет еще явно свежо и ветрено. Температура воздуха максимальная предполагается в пределах +16, +17 градусов", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, потеплеет с пятницы, на следующей неделе также будет теплее - до +20...+25 градусов.

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды на лето в Украине по месяцам.

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