Скандальный инцидент произошел в Хмельницком, где юная пара решила заняться оральным сексом прямо во дворе церкви. При этом парень сам снимал происходящее на видео. Он запечатлел себя, подругу-блондинку, а затем и сам храм.

"Православненько", - прокомментировал герой видео. А под опубликованным в соцсети роликом его автор написал: "Причастились".

Судя по всему шок-контент был опубликован в закрытом аккаунте парня, но вскоре видео появилось в широком доступе и вызвало шквал критики.

Очень жестко на произошедшее отреагировал Telegram-канал Катарсис, который позиционирует себя как "Общество культурных консерваторов". Вероятно, именно его представители разыскали оскандалившихся молодых людей и вынудили их публично извиниться.

По данным ресурса, герой видео - 18-летний Никита Савченко, а его подруга - несовершеннолетняя Мария Муравская. Телеграм канал называет парня цыганом, девушку - ш@лавой, а обоих - "унтерменшами" (недочеловеками на немецком - Ред.).

"Хочу извиниться за видео, снятое возле церкви. Такого больше не повторится", - сказал на камеру Никита Савченко.

Его девушка оказалась более многословной.

"Хочу извиниться перед каждым, чью веру и религию мы задели этим дурацким видосом. Я действительно не думала, что будут такие последствия. Я понимаю, что нашему поступку нет оправданий", - заявила Муравская.

Отметим, что после инцидента девушка удалила свою страницу в Инстаграм, а аккаунт парня остается закрытым.

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