Владимир Зеленский дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Фото Офиса президента
Владимир Зеленский дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский дал большое интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его перевод на украинский язык опубликовал сайт главы государства 

Прозвучало несколько интересных заявлений - о войне на Донбассе, Нормандском формате и "Северном потоке-2". Также президент подверг критике НАТО и Евросоюз, но тут же попросил у них оружие.

При этом ответ на интервью со стороны Германии последовал практически незамедлительно. И оказался отрицательным. 

"Страна" проанализировала главные тезисы интервью Зеленского. 

"Блицкриг" на Донбассе

Говоря о войсках России вблизи украинских границ Зеленский привел такую арифметику

30-35 тысяч находятся на Донбассе. Это в основном вооруженные силы сепаратистов плюс три тысячи кадровых офицеров российской армии.

Такая же группировка располагается в Крыму. И вдоль остальной границы - от 50 до 80 тысяч солдат. При этом 90% техники, которую подвели к Украине весной, остается на месте. 

Риск эскалации таким образом сохраняется до 12-16 сентября, когда Россия запланировала учения Запад-2021, считает Зеленский. "Думаю, что до этого периода ситуация очень опасна". 

Далее Зеленский описывает возможные военные сценарии России против Украины. Один из них - прорубить коридор с материковой Украины в Крым.

"Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Это то, что вы сказали, - один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украины", - заявил Зеленский. 

Правда, еще недавно власти Украины убеждали, что опасности нет, и "можно ехать на огороды", потому что война, мол, отменяется.

Однако немецкому журналисту президент заявил, что даже сейчас есть, оказывается, и вероятность "блицкрига" - броска противника до границ Донецкой и Луганской областей. А также планы россиян вторгнуться в причерноморские степи со стороны Крыма. 

Усугубляет угрозу, по его мнению, укрепляющийся союз России с Беларусью.

"Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы смотрим, как Россия и Беларусь настойчиво работают над договоренностями друг с другом. Может быть, это может включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим опасности для себя - вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью", - заявил Зеленский. 

В общем Зеленский, как видим, пугает Запад близкой войной. Правда, ниже он внезапно даст понять, что никакой войны не будет. 

Северный поток-2 и война

Вопрос газопровода в интервью поднимался в двух основных контекстах.

Во-первых, Зеленский заявлял, что запуск второго "Потока" оставит Украину без транзита уже через три года. Более того, Зеленский фактически обвинил Европу в поддержке этой игры Москвы. 

"Если они достроят "Северный поток-2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в Нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал Зеленский.

По мнению президента, Россия сможет использовать "Северный поток-2" для давления на Украину на переговорах по Донбассу и в решении вопросов с Крымом. 

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма… Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу… Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов", - сказал Зеленский.

Трубопровод, считает президент - это "козырная карта" России.

"Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, нужно повышать ставки. "Северный поток-2" на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - заявил Зеленский. 

Во-вторых, звучал вопрос - не приблизит ли войну запуск "Северного потока-2", при котором украинская газовая труба перестанет иметь критическое значение. И тогда Россия, мол, сделает с Украиной, что захочет. 

Президент Украины прямо на этот вопрос ни разу не ответил. Более того, дал понять, что не увязывает напрямую нападение России с достройкой газопровода. 

"Вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это (строительство газопровода - Ред.) не является для России причиной начинать или продолжать военные действия", - сказал Зеленский.

Он считает, что страховкой от военного сценария может стать передача трубы США и Европе. 

"Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы", - уверен президент.

То есть Зе выдвинул идею, которая, по его мнению, может застолбить за Украиной часть транзита даже после запуска СП-2. И в этом смысле понятно, почему Зеленский внезапно начал отрицать вероятность военного сценария после того, как заработает обходной газопровод.

Видимо, стоит цель убедить Запад, что войны не будет, и поэтому купить украинскую трубу - это надежная инвестиция. 

Правда, эти слова противоречат другим заявлениям президента, которые он сделал выше. О том, что у России целых два сценария нападения на Украину. И что вплоть до осени будет очень высокая опасность эскалации. 

Дело в том, что Владимиру Зеленскому нужно было в рамках одного интервью решать две противоположные задачи. Первая - уговорить Запад взять под зонтик украинскую ГТС. Но эта просьба бессмысленна, если есть риск войны.

Вторая - попросить побольше оружия. Поэтому президент одновременно говорит о двух взаимоисключающих вещах - что войны не будет, и что она вот-вот может начаться, и поэтому нас надо защищать.

"Дайте винтовки" и вежливый отказ

К тезису о защите Зеленский вернулся, когда говорил об отношениях с Германией. Он вспомнил, как лидер партии немецких "Зеленых" Роберт Габек требовал предоставить Киеву немецкое вооружение (из-за чего, к слову, подвергся критике у себя в стране). 

"Он (Габек - Ред.) точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега незащищенные, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может - в Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера", - описал фабулу разговора с "зелеными" Зеленский.

Далее он присоединился к Габеку и тоже удивился, почему немцы не снабжают Украину по военной линии. 

"Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника - много всего. Германия сильна в этом направлении. Германия - также одна из передовых стран в автомобилестроении", - сказал Зеленский.

И далее напомнил, что в руках у Берлина еще и "геополитическое оружие" - возможность остановить "Северный поток" и не блокировать принятие Украины в НАТО.

Правда, после этого заявления глава МИД Германии Хайко Маас отмел идею украинского президента. "Поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе", - заявили в МИД Германии.

"Как все-таки обойти пятую статью договора НАТО?"

Правда, относительно перспектив защиты Украины от России журналист FAZ оптимизмом не дышал. Он дважды спросил президента, как быть с тем, что НАТО воевать с Россией не хочет. 

Прозвучал даже достаточно скандальный вопрос. "Как можно политически сконструировать членство в НАТО для Украины, чтобы все же обойти пятую статью Договора НАТО, чтобы членам не пришлось защищать будущего члена НАТО - Украину - военными средствами?", - спросил корреспондент.

То есть, от имени Германии представитель прессы задается вопросом - как взять Украину в Альянс и при этом не нести никаких по этому поводу обязательств?

Нежелания вступаться за Украину на Западе вообще никто не скрывает - после весеннего обострения в американских СМИ одна за другой пошли публикации о том, что в случае войны на помощь США и союзников Киев может не рассчитывать. 

Зеленский же "успокоил", что Россия не решится на войну с НАТО и Евросоюзом. Но также упрекнул Запад, что тот не желает нас защищать. И даже предрек, что именно такая пассивность может привести к новой мировой войне.  

"Политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к Третьей мировой войне. Не может быть такой позиции: "Посмотрим". Да, никто не хочет, но мы уже имеем эту ситуацию. Мне кажется, что это не совсем справедливо - мы же защищаем, мы - стена безопасности этой философии существования европейской цивилизации, прав и свобод человека", - сказал президент.

Далее Зеленский усомнился вообще в ценности НАТО, если Альянс не хочет защищать своих членов.

"Если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну - члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к ​​этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?"

Правда, Украина пока не член этого союза - поэтому претензии президента не слишком в цель. Но возникает вопрос - зачем тогда сам Зе в последние месяцы буквально требует у европейцев и США взять Украину в НАТО?

Точно так же Зеленский покритиковал и Евросоюз - даже заявляя, что он "сыпется". 

"Великобритания вышла из ЕС. ЕС без Великобритании стал крепче? Точно нет. Это уже не "арочная" конструкция, которая является самой прочной в мире. Это конструкция, которая сыпется".

Тоже не слишком понятно, зачем тогда Украина и в эту "конструкцию" так стремится. 

"План Б обсудим с Байденом"

Обозначив два тупика - Евросоюз и НАТО - Зеленский заявил об имеющемся у него плане, который выходит за пределы Нормандского формата. 

"Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки - Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о нем с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата", - рассказал президент.

Описание плана довольно сбивчивое. Неясно - он подписывается до или после возвращения территорий. Судя по всему - до. Тем самым Зеленский продолжает продвигать идею неких новых договоренностей вокруг Украины.

Как минимум - чтобы сбить фокус с Минских соглашений и Нормандской четверки, сместив его в пользу США.

Как максимум - формализовать отношения с Западом. Пока Украина вроде как союзник, но такой, которому никто формально ничего не должен. А Зе ниже по интервью говорит, что новые соглашения дадут Украине гарантии военной и энергетической безопасности даже без вступления в ЕС или НАТО.

И здесь сразу возникает возражение: если бы Запад хотел такие гарантии дать, то предоставил бы их в рамках существующих форматов. Поэтому пока идею украинского президента можно отнести в разряд очень теоретических. 

Что же до перевода стрелок с нормандского и минского форматов по Донбассу (их Зеленский основательно покритиковал за то, что не признают Россию стороной конфликта), то буквально одновременно с выходом президента сделали заявления главы Франции и Германии. Они сказали, что альтернативы "Нормандии" нет. И что нужно выполнять уже заключенные соглашения - и в Минске, и на последнем саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже.

То есть Берлин и Париж недвусмысленно высказались против привлечения американцев к переговорам по Донбассу. Учитывая, что той же позиции придерживается и Москва, любые альтернативные форматы могут оказаться просто клубом стран, имеющих слабое отношение к этому конфликту вообще. 

При этом вряд ли Киев будет выходить из нормандских переговоров - к ним привязаны санкции против России. 

В целом из слов украинского президента складывается впечатление, что Зеленский в минском процессе чувствует себя загнанным в угол и во что бы то ни стало хочет из него в любой форме выйти. Пусть не формально, так фактически. Однако позиция крупнейших стран Европы этому препятствует.

И пока нет резонов считать, что американцы будут создавать альтернативные площадки с Украиной по Донбассу. Сейчас они ведут политику умиротворения Евросоюза и восстановления с ним стратегического партнерства. Тем более, что влияние США на процессы в Украине и без того сильнее, чем у европейцев. И в деле остановки войны - последнее слово за Вашингтоном. 

В этом смысле, изложенные Зеленским идеи - достаточно фантастические. Тем более, что они ни в какой форме не предусматривают участия России, которую Зе называет стороной конфликта, в любых переговорных форматах. 

И именно поэтому предложения Зеленского уже натолкнулись на негативную реакцию Европы - и по оружию, и по расширению Нормандского формата. То есть вряд ли все эти идеи получат какое-то продолжение.

 

Но перейти к выполнению политической части Минских соглашений украинская власть очевидно не готова. А значит переговоры по разрешению конфликта будут и дальше загоняться в тупик, с перспективой в любой момент сорваться в новую эскалацию. Если, конечно, не произойдут изменения на другом уровне и США с Россией стратегически не договорятся по этому и по многим другим вопросам. 

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