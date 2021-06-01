Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил Украину, Чехию и страны Прибалтики в том, что они, по его мнению, привыкли жить за счет других. По мнению Володина, государства должны извиниться перед Россией за свои требования в ее адрес.

Об этом спикер Госдумы РФ заявил в Telegram-канале.

"В своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы. Что ни заявление - начинают с политики, заканчивают "дайте денег", - написал Володин.

По словам спикера Госдумы России, когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, они привыкли "жить за счет других", и привычка осталась.

"Украина, опасаясь, что лишится доходов от транзита российского газа, требует денежного возмещения за строительство российской стороной газопровода "Северный поток-2". Чехия, выдвинув надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов в Врбетице, выслуживалась перед хозяином - США, а теперь ведет речь о 40 млн евро. Прибалтика поступает подобным образом. Не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то "компенсации" за советский период", - заявил Володин.

По его словам, добиться выполнения своих требований у Чехии, Прибалтики и Украины не получится.

"Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает. Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз", - написал спикер российской Думы.

По его мнению, названные государства должны принести извинения России и изменить свою политику в ее отношении.

"Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем. Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим", - заявил Володин.

Напомним, оператор ГТС сообщил, сколько что Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет $5 млрд в год.

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