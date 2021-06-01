Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что крупные бизнесмены, которые владеют телеканалами, влияют на политику и этому должен прийти конец. По его мнению, в Украине должна произойти деолигархизация новостных медиа.

Об этом Тимошенко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - сказал замглавы Офиса президента.

В то же время он заявил, что у Владимира Зеленского нет своего телеканала, поскольку "он - не президент-олигарх". При этом он не договаривается "с олигархами по телеканалам или их менеджерами".

Напомним, согласно законопроекту Зеленского "Об олигархах", таковым считается человек, который одновременно: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью. При этом, лицо, признанное олигархом, обяжут продать свои медиа несвязанному с ним человеку с безупречной репутацией или же перестать освещать в них политическую информацию.

Также сообщалось, что в СНБО сообщили, что в список олигархов в Украине могут попасть 13 человек.