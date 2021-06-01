Верховная Рада одобрила проект постановления №5343 о чествовании памяти детей, погибших в результате "вооруженной агрессии Российской Федерации" против Украины.

Соответствующее решение одобрили нардепы в ходе заседания во вторник, 1 июня.

"За" этот документ проголосовали 308 нардепов. Таким образом Рада установила в Украине День памяти детей, погибших в результате "вооруженной агрессии РФ против Украины". Его будут отмечаться ежегодно 4 июня.

Согласно тексту проекта постановления, Кабинету министров поручено в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти таких детей.

Также местным органам исполнительной власти поручено почтить на местном уровне память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, путем наименования учебных заведений, учреждений дополнительного образования, топонимических объектов.

"Государственному комитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в проекте.

Контроль за выполнением постановления возлагается на комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, в "ДНР" заявляли, что, по данным за 7 февраля текущего года, с начала конфликта в т.н. "республике" погибли 4901 человек, в том числе 81 ребенок.

Также мы рассказывали, что 26 мая Кабмин одобрил Концепцию государственной программы оздоровления и отдыха детей до 2025 года. Цель программы- обеспечить оздоровлением и отдыхом не менее 70% детей школьного возраста, в частности, 100% детей-сирот, не менее 50% детей-инвалидов, 75% детей из многодетных семей, 12% талантливых детей (отличников, победителей олимпиад и др.).