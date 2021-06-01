"Страна" спросила у депутатов, куда они поедут отдыхать этим летом.

Видео опроса опубликовано в TikTok "Страны"

Депутат партии ОПЗЖ Виктор Чёрный сообщил, что никуда не поедет.

"Чтобы ехать куда-то — я не собираюсь вакцинироваться непонятной вакциной, которая сегодня есть в Украине. Подожду два года, а потом поеду", — рассказал нардеп.

Николай Тищенко депутат фракции "Слуга народа" уклонился от прямого ответа на вопрос.

"Куда отдыхать, я ещё работаю", — заявил Тищенко.

Даниил Гетманцев депутат фракции "Слуга народа" заявил, что никуда не планирует ехать отдыхать этим летом.

"Ребёнок маленький, будем дома", — сказал Гетманцев.

Его коллега по парламенту Гео Лерос утверждает, что ещё не планировал.

Я последний раз в 2018 году был в Исландии. Был там раза четыре, и считаю Исландию - одним из любимых направлений", — поделился своими предпочтениями Лерос.

Глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила "Стране", что этим летом их ждёт работа в партии.

"Будем готовиться к перезагрузке структуры партии "Голос", поэтому я не планирую отдыхать", — отметила Рудык.

Депутат партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич конкретно сообщил, куда поедет отдыхать.

"Черногория и Карпаты", — заявил Шуфрич.

Юрий Камельчук депутат фракции "Слуга народа" рассказал, что собирается на заграничный отдых, но пока не запланировали конкретное место.

"Точно будет объезд семьи, точно где-то будем возле Карпат, потому что Карпаты летом прекрасны. Соберёмся на море заграницу, но пока не знаю куда", — отметил Камельчук.

А вот его коллега по фракции Ирина Верещук заявила, что за границу не собирается, но поедет на отдых в Украине.

"Это точно будет Украина. Никуда за границу я не поеду. Одесса или в Закарпатье", — сообщила Верещук.

Депутат партии "ЕС" Владимир Вятрович сказал, что точно поедет в Карпаты.

"Каждое лето бываю в Карпатах, так что думаю, что в Карпатах точно буду. Что-то другое — посмотрим ближе к отпуску", — рассказал Вятрович.

Галина Третьякова депутат фракции "Слуга народа", сообщила, что не поедет отдыхать.

"Никуда. Я не знаю, буду ли я отдыхать или нет. У меня здесь завал с реформами, поэтому, наверное, здесь буду", — подытожила Третьякова.

Напомним, "Страна" интересовалась мнением киевлян насчет воздушной блокаде Беларуси

Также "Страна" задавала вопрос парламентариям о том, как "слуги народа" отнеслись к исключению Евгения Шевченко.

Ранее депутаты рассказывали "Стране", сколько они тратят на продукты в месяц.