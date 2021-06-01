В ходе заседания во вторник, 1 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. За их распространение на территории страны можно будет получить штраф до 8 500 грн.

За законопроект №2051-1 голоса отдали 297 нардепов.

Документ предусматривает запрет:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов, толщиной до 50 мкм;

оксоразлагающихся (оксобиоразгалающихся) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3 400 до 8 500 гривен.

Большинство статей закона заработают через полгода, а наказание за их распространение - через 9 месяцев с момента вступления его в силу.

Напомним, "Страна" писала о том, что в прошлом году в Англии запретили продажу ватных палочек, пластиковых соломинок и мешалок для напитков.

Также мы сообщали, что в прошлом году в Беларуси также запретили пластиковую посуду.