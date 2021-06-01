Какие страны ждут украинских туристов этим летом. Фото: apltravel.ua
Какие страны ждут украинских туристов этим летом. Фото: apltravel.ua

Наступил июнь, первый месяц лета и начало сезона отпусков. Главным образом - у моря, которое в Украине пока обещает быть холодным из-за аномально прохладной погоды

Поэтому особенно актуален вопрос поездок в более теплые страны с морским побережьем. 

Из популярных среди украинцев направлений открылись практически все страны. Кто-то требует ПЦР-тест, а у других въезд и вовсе свободный. 

"Страна" разбиралась в условиях въезда в страны, которые чаще всего выбирают жители Украины. 

Албания 

Эта страна первой открыла границы для наших туристов после пандемии. Для отдыха здесь ПЦР-тест не нужен, а туристы не должны проходить 14-дневный карантин. Доступны международные и чартерные перелеты.

Для поездки понадобится лишь туристическая медицинская страховка, которая покроет лечение от коронавируса в случае заболевания.

Проверка состояния здоровья проводится выборочно в пунктах пересечения границы. В то же время, в условиях пандемии авиакомпании могут вводить свои условия и правила пребывания на борту самолета, в связи с чем туристам рекомендуется проверять требования перевозчиков перед вылетом.

отдых в Албании, фото booking.com

Болгария

В Болгарии путешественники из Украины должны предоставить или сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. 

В сертификате о вакцинации должны быть указаны:

  • личные украинца латиницей, в соответствии заграничным паспортом,
  • дата рождения,
  • даты вакцинации (вторая доза должна быть введена за 14 дней и раньше до въезда в Болгарию),
  • торговое наименование и номер партии вакцины,
  • название производителя / владельца регистрационного удостоверения,
  • страна, в которой выдано регистрационное удостоверение и название компетентного органа, который его выдал.

Учитывая, что лишь мизерное количество украинцев успели получить две дозы вакцины, вариант попроще - предоставить пограничникам отрицательный ПЦР, который сделан за 72 часа до пересечения границы.

Еще один вариант - отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный за 48 часов до въезда в страну.

В упомянутых документах должны быть указаны:

  • личные данные лица в соответствии заграничным паспортом,
  • сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные),
  • дата проведения тестирования,
  • прописан латиницей метод (PCR или RAT),
  • отрицательный результат (Negativ). 

В случае, если человек переболел коронавирусом в период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования, в тесте должен быть записан положительный результат (Positive).

Детям до 5 лет разрешено въезжать в Болгарию без предоставления вышеуказанных документов.

При этом в Болгарию можно уже не только лететь, но и ехать на автомобиле. Румыния на днях открыла транзит через свою территорию для всех.

В этом случае пребывание там не должно превышать 24-х часов, чего вполне достаточно, чтобы из Черновицкой области заехать в Румынию и добраться до болгарской границы.  

С 24 мая также открыла границу для украинцев Молдова, поэтому можно будет ехать в Болгарию также через Одесскую область. В Молдове при транзите также не нужны никакие справки или тесты. 

Болгария туры из Украины

Греция

В Греции действуют ряд требований для украинцев, которые въезжают с туристической целью.

Зв 24 часа до пересечения границы нужно заполнить форму пассажира PLF на сайте https:/travel.gov.gr. 

Привитые граждане должны предоставить сертификат о завершении вакцинации, сделанной за 14 дней и раньше до даты въезда. 

Не вакцинированным потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа (считая от времени взятия анализа до прибытия на пункт пропуска в Грецию). 

Альтернативой тесту может быть справка:

  • о перенесенном коронавирусе и выздоровлении,
  • о наличии антител после перенесенного ковида.

Принимают справки, которые выданы не раньше чем 2 месяца назад, но не позднее чем 9 месяцев назад.

Требования распространяются на детей от 5 лет.

По прибытии в Грецию власти страны оставляют за собой право проводить выборочное ПЦР-тестирование.

В случае положительного результата инфицированных отправят на 14 дней на карантин в определенные правительственные места. Сколько стоит отдых в Греции для украинцев в 2021 году, почем авиабилеты и туры - в материале "Страны"

туры в Грецию 2021

Грузия

У Грузии закрыты сухопутные и морские границы, поэтому попасть туда можно только на самолете. 

Страна открыта для украинцев, но с рядом условий. Разрешен въезд тем, кто сделал две прививки от коронавируса любой вакциной. Такой сертификат в бумажном виде и с переводом на английский нужно предоставить пограничникам по прилету. 

Не вакцинированные и дети всех возрастов должны везти с собой отрицательный ПЦР-тест, который не старше 72 часов. Он должен быть распечатан и иметь копию на английском языке. 

Перед пересечением границы Грузии нужно заполнить анкету: указать историю поездок за последние 14 дней и контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и другое) на сайте https://stopcov.ge/en/Protocol.

После въезда можно путешествовать и отдыхать, самоизоляции нет. Но на третий день пребывания в Грузии нужно еще раз сдать ПЦР-тест на ковид. Обратиться за такой услугой можно, например, в отель, где вы будете останавливаться.  

В случае положительного результата заболевший будет госпитализирован. 

Если человек прилетит в Грузию во время действия комендантского часа (с 11 вечера до 5 утра), необходимо заказать пропуск. Для этого нужно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 144.

въезд Грузию для украинцев 2021

Египет

Украинцы летом 2021 года могут посетить курорты Египта. Всем возрастам от 6 лет нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа до прибытия. 

У египетской стороны есть требования к ПЦР-сертификату. 

- должен содержать точную дату и время сдачи теста,

- быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в Украине, содержать печать лаборатории, подпись врача и / или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории,

- какие-либо исправления в документе недопустимы, 

- должен содержать информацию о проведенном виде теста,

- обязательно должно быть указано, что лицу проведен тест типа RT-PCR,

- выдан на английском языке,

- должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест,

- не принимаются сертификаты заполненные от руки.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного анализа. Он будет стоить 30 долларов. 

Если же путешественник не привез тест из Украины, его он сможет сдать в аэропорту за те же 30 долларов. 

туры в Египет

Кипр

Кипр открыт для украинцев с 1 апреля 2021 года. Для посещения страны нужен негативный тест на COVID-19, сделанный не позже 72 часов до прилета. Результат необходимо загрузить на портале http://www.cyprusflightpass.gov.cy 

В аэропорту по прилету туристу необходимо сдать повторный подтверждающий тест на отсутствие ковида (в аэропорту Ларнаки - 30 евро, в аэропорту Пафос – 32 евро). Результат теста в течение 3 часов приходит по SMS. В это время находится в аэропорту не обязательно, можно ехать в отель, и до получения SMS находиться в номере.

Дети до 12 лет от тестов освобождаются. Также по прилету на Кипр туристу необходимо предоставить документы, подтверждающие бронирование и оплату проживания на острове; выкупленные авиабилеты в обе стороны; медицинскую страховку с покрытием COVID-19; и денежные средства – 50 Евро с человека в сутки.

Турция

Турция сегодня вернула требование по ПЦР-тестам для пассажиров из Украины. Теперь въезд в страну возможен при условии предоставления справки об отрицательном тесте, сделанной не более чем за 72 часа до вылета. Такое требование будет действовать с 1 по 30 июня 2021 года, однако оно не распространяется на детей до 6 лет.

Анализы на коронавирус можно не сдавать только тем пассажирам, которые прошли полный курс вакцинации и получили официальный документ, подтверждающий это. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не меньше  двух недель (14 дней).

Вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Для визита в Турцию потребуется страховка, которую можно получить в аэропорту прибытия. Также для выезда в Турцию необходимо заполнить онлайн-форму на сайте register.health.gov.tr.  

В случае подозрения на ковид, туриста из аэропорта направят в больницу, где он может сделать анализ бесплатно. Если тест положительный, турист обязан обратиться в страховую компанию, которая предоставляет рекомендации. Если тест отрицательный, страховая компания также уведомляется о результатах, а туроператор предоставляет трансфер в отель, естественно с соблюдением социальной дистанции.

При этом обязательной обсервации по прилету нет. Однако в отеле из-за пандемии ковида может быть ограничена работа бассейнов, саун, спа-центров и хаммамов.

Турция Памуккале

Хорватия

Украинцы могут посетить Хорватию с туристической целью, выполнив для этого несколько требований. 

Нужно предоставить документальное подтверждение об уплате в полном объеме и на весь период любой из этих опций:

  • отеля,
  • апартаментов,
  • кемпинга,
  • частных усадеб,
  • найма яхты
  • подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Если человек вакцинирован, нужно предоставить такой сертификат на английском языке. С момента введения второй дозы должно пройти больше 14 дней.

Все остальные должны везти отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген RAT, сделанные не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы.

В случае, если человек вылечился от ковида в течение последних 180 дней, имеет подтверждение (медицинскую справку) и был вакцинирован минимум одной дозой вакцины, он освобождается от предоставления ПЦР-теста на шесть месяцев после вакцинации. 

Дети до 12 лет освобождаются от тестирования, если путешествуют с родителями (опекунами), которые имеют отрицательный ПЦР-тест или подтверждение от врача о перенесенном ковиде.

Если ехать без документов, то тест можно сделать на границе, после чего самоизолироваться до получения результатов. 

 туры в хорватию 2021 украина

Черногория

Страна доступна для украинских туристов без прививок и ПЦР-тестов с 20 апреля 2021 года. Однако МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страну на авто, а выбрать прямые перелеты туда и обратно.

Например, Киев-Подгорица или перелеты с пересадками в Стамбуле и Белграде (разрешающих транзит). Возвращаясь домой, лучше не покупать авиабилеты через европейские города ввиду отсутствия транзитных коридоров. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.