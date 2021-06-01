Наступил июнь, первый месяц лета и начало сезона отпусков. Главным образом - у моря, которое в Украине пока обещает быть холодным из-за аномально прохладной погоды.

Поэтому особенно актуален вопрос поездок в более теплые страны с морским побережьем.

Из популярных среди украинцев направлений открылись практически все страны. Кто-то требует ПЦР-тест, а у других въезд и вовсе свободный.

"Страна" разбиралась в условиях въезда в страны, которые чаще всего выбирают жители Украины.

Албания

Эта страна первой открыла границы для наших туристов после пандемии. Для отдыха здесь ПЦР-тест не нужен, а туристы не должны проходить 14-дневный карантин. Доступны международные и чартерные перелеты.

Для поездки понадобится лишь туристическая медицинская страховка, которая покроет лечение от коронавируса в случае заболевания.

Проверка состояния здоровья проводится выборочно в пунктах пересечения границы. В то же время, в условиях пандемии авиакомпании могут вводить свои условия и правила пребывания на борту самолета, в связи с чем туристам рекомендуется проверять требования перевозчиков перед вылетом.

Болгария

В Болгарии путешественники из Украины должны предоставить или сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

В сертификате о вакцинации должны быть указаны:

личные украинца латиницей, в соответствии заграничным паспортом,

дата рождения,

даты вакцинации (вторая доза должна быть введена за 14 дней и раньше до въезда в Болгарию),

торговое наименование и номер партии вакцины,

название производителя / владельца регистрационного удостоверения,

страна, в которой выдано регистрационное удостоверение и название компетентного органа, который его выдал.

Учитывая, что лишь мизерное количество украинцев успели получить две дозы вакцины, вариант попроще - предоставить пограничникам отрицательный ПЦР, который сделан за 72 часа до пересечения границы.

Еще один вариант - отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный за 48 часов до въезда в страну.

В упомянутых документах должны быть указаны:

личные данные лица в соответствии заграничным паспортом,

сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные),

дата проведения тестирования,

прописан латиницей метод (PCR или RAT),

отрицательный результат (Negativ).

В случае, если человек переболел коронавирусом в период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования, в тесте должен быть записан положительный результат (Positive).

Детям до 5 лет разрешено въезжать в Болгарию без предоставления вышеуказанных документов.

При этом в Болгарию можно уже не только лететь, но и ехать на автомобиле. Румыния на днях открыла транзит через свою территорию для всех.

В этом случае пребывание там не должно превышать 24-х часов, чего вполне достаточно, чтобы из Черновицкой области заехать в Румынию и добраться до болгарской границы.

С 24 мая также открыла границу для украинцев Молдова, поэтому можно будет ехать в Болгарию также через Одесскую область. В Молдове при транзите также не нужны никакие справки или тесты.

Греция

В Греции действуют ряд требований для украинцев, которые въезжают с туристической целью.

Зв 24 часа до пересечения границы нужно заполнить форму пассажира PLF на сайте https:/travel.gov.gr.

Привитые граждане должны предоставить сертификат о завершении вакцинации, сделанной за 14 дней и раньше до даты въезда.

Не вакцинированным потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа (считая от времени взятия анализа до прибытия на пункт пропуска в Грецию).

Альтернативой тесту может быть справка:

о перенесенном коронавирусе и выздоровлении,

о наличии антител после перенесенного ковида.

Принимают справки, которые выданы не раньше чем 2 месяца назад, но не позднее чем 9 месяцев назад.

Требования распространяются на детей от 5 лет.

По прибытии в Грецию власти страны оставляют за собой право проводить выборочное ПЦР-тестирование.

В случае положительного результата инфицированных отправят на 14 дней на карантин в определенные правительственные места. Сколько стоит отдых в Греции для украинцев в 2021 году, почем авиабилеты и туры - в материале "Страны".

Грузия

У Грузии закрыты сухопутные и морские границы, поэтому попасть туда можно только на самолете.

Страна открыта для украинцев, но с рядом условий. Разрешен въезд тем, кто сделал две прививки от коронавируса любой вакциной. Такой сертификат в бумажном виде и с переводом на английский нужно предоставить пограничникам по прилету.

Не вакцинированные и дети всех возрастов должны везти с собой отрицательный ПЦР-тест, который не старше 72 часов. Он должен быть распечатан и иметь копию на английском языке.

Перед пересечением границы Грузии нужно заполнить анкету: указать историю поездок за последние 14 дней и контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и другое) на сайте https://stopcov.ge/en/Protocol.

После въезда можно путешествовать и отдыхать, самоизоляции нет. Но на третий день пребывания в Грузии нужно еще раз сдать ПЦР-тест на ковид. Обратиться за такой услугой можно, например, в отель, где вы будете останавливаться.

В случае положительного результата заболевший будет госпитализирован.

Если человек прилетит в Грузию во время действия комендантского часа (с 11 вечера до 5 утра), необходимо заказать пропуск. Для этого нужно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 144.

Египет

Украинцы летом 2021 года могут посетить курорты Египта. Всем возрастам от 6 лет нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа до прибытия.

У египетской стороны есть требования к ПЦР-сертификату.

- должен содержать точную дату и время сдачи теста,

- быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в Украине, содержать печать лаборатории, подпись врача и / или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории,

- какие-либо исправления в документе недопустимы,

- должен содержать информацию о проведенном виде теста,

- обязательно должно быть указано, что лицу проведен тест типа RT-PCR,

- выдан на английском языке,

- должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест,

- не принимаются сертификаты заполненные от руки.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного анализа. Он будет стоить 30 долларов.

Если же путешественник не привез тест из Украины, его он сможет сдать в аэропорту за те же 30 долларов.

Кипр

Кипр открыт для украинцев с 1 апреля 2021 года. Для посещения страны нужен негативный тест на COVID-19, сделанный не позже 72 часов до прилета. Результат необходимо загрузить на портале http://www.cyprusflightpass.gov.cy

В аэропорту по прилету туристу необходимо сдать повторный подтверждающий тест на отсутствие ковида (в аэропорту Ларнаки - 30 евро, в аэропорту Пафос – 32 евро). Результат теста в течение 3 часов приходит по SMS. В это время находится в аэропорту не обязательно, можно ехать в отель, и до получения SMS находиться в номере.

Дети до 12 лет от тестов освобождаются. Также по прилету на Кипр туристу необходимо предоставить документы, подтверждающие бронирование и оплату проживания на острове; выкупленные авиабилеты в обе стороны; медицинскую страховку с покрытием COVID-19; и денежные средства – 50 Евро с человека в сутки.

Турция

Турция сегодня вернула требование по ПЦР-тестам для пассажиров из Украины. Теперь въезд в страну возможен при условии предоставления справки об отрицательном тесте, сделанной не более чем за 72 часа до вылета. Такое требование будет действовать с 1 по 30 июня 2021 года, однако оно не распространяется на детей до 6 лет.

Анализы на коронавирус можно не сдавать только тем пассажирам, которые прошли полный курс вакцинации и получили официальный документ, подтверждающий это. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не меньше двух недель (14 дней).

Вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Для визита в Турцию потребуется страховка, которую можно получить в аэропорту прибытия. Также для выезда в Турцию необходимо заполнить онлайн-форму на сайте register.health.gov.tr.

В случае подозрения на ковид, туриста из аэропорта направят в больницу, где он может сделать анализ бесплатно. Если тест положительный, турист обязан обратиться в страховую компанию, которая предоставляет рекомендации. Если тест отрицательный, страховая компания также уведомляется о результатах, а туроператор предоставляет трансфер в отель, естественно с соблюдением социальной дистанции.

При этом обязательной обсервации по прилету нет. Однако в отеле из-за пандемии ковида может быть ограничена работа бассейнов, саун, спа-центров и хаммамов.

Хорватия

Украинцы могут посетить Хорватию с туристической целью, выполнив для этого несколько требований.

Нужно предоставить документальное подтверждение об уплате в полном объеме и на весь период любой из этих опций:

отеля,

апартаментов,

кемпинга,

частных усадеб,

найма яхты

подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Если человек вакцинирован, нужно предоставить такой сертификат на английском языке. С момента введения второй дозы должно пройти больше 14 дней.

Все остальные должны везти отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген RAT, сделанные не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы.

В случае, если человек вылечился от ковида в течение последних 180 дней, имеет подтверждение (медицинскую справку) и был вакцинирован минимум одной дозой вакцины, он освобождается от предоставления ПЦР-теста на шесть месяцев после вакцинации.

Дети до 12 лет освобождаются от тестирования, если путешествуют с родителями (опекунами), которые имеют отрицательный ПЦР-тест или подтверждение от врача о перенесенном ковиде.

Если ехать без документов, то тест можно сделать на границе, после чего самоизолироваться до получения результатов.

Черногория

Страна доступна для украинских туристов без прививок и ПЦР-тестов с 20 апреля 2021 года. Однако МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страну на авто, а выбрать прямые перелеты туда и обратно.

Например, Киев-Подгорица или перелеты с пересадками в Стамбуле и Белграде (разрешающих транзит). Возвращаясь домой, лучше не покупать авиабилеты через европейские города ввиду отсутствия транзитных коридоров.