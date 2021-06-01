В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы внеси в повестку дня законопроект №5554 об отсрочке перехода с июля 2021 года на дублирование на украинский язык всех фильмов и сериалов на телевидении.

Против выступали представители фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в ходе заседания Рады во вторник, 1 июня.

За то, чтобы внести этот законопроект в повестку, проголосовало 204 депутата.

"Но, не исключено, что его ещё попытаются провести. Эта неделя крайней срок, чтоб проголосовать за него в первом чтении", - комментирует произошедшее телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в парламенте был зарегистрирован законопроект, который предполагает отсрочку нормы об обязательном озвучивании фильмов на украинском языке. Разработали документ нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук, профильным комитетом для проекта является комитет по гуманитарной политике, где руководит Потураев, а Кравчук - его заместитель.

Однако это предложение депутатов о послаблении для киноиндустрии вызвало целую бурю гнева в парламенте. Забил в набат бывший глава института Нацпамяти Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность"). Он заявил, что кроме смягчений для теле-, киноорганизаций грядет "зрада" для печатных изданий. С 16 января 2022 года вступит в силу требование к всеукраинским газетам и журналам иметь украиноязычную версию. По словам Вятровича, эта норма также будет отменена, а это, мол, недопустимо.

Как известно, с 16 июля 2021 года должна вступить в силу ч. 6 ст. 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В этой статье сказано, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык" – то есть украинский.

В законопроекте №5554 "слуги" предлагают отсрочить эту норму из-за "негативного влияния карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей" таким образом, чтобы она вступила в силу через 2 месяца после окончания карантина (который пока регулярно продлевают). Однако сегодня Рада не включила его в повестку дня.