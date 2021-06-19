20 июня 2021 года отмечается святая Троица - один из главных православных праздников.
Троица - это веселый день, когда верующие люди вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов. После этого ученики спасителя научились говорить на разных языках, что помогло им учить вере всех, кто тянулся к православию.
Сегодня, 19 июня, Троицкая родительская суббота - один из главных поминальных дней в году, когда люди молятся за упокой душ всех усопших. А уже завтра, на 50-й день после Пасхи, начинается светлая Троица.
В этот день храмы наряжают в зеленые убранства, которые подарила природа: ветки деревьев, кустарников, цветы. Люди посещают службу, а потом идут домой, где накрывается праздничный стол. На Троицу в дом приглашают гости - родственники и друзья. Хозяйки готовят молодой картофель, блюда из кабачков, овощные и зеленые салаты, рыбу и мясо, выпечку. Алкоголь сегодня разрешается. Наши предки на Троицу предпочитали пить вино или пиво.
С нетерпением Троицу ждут незамужние девушки, так как некоторым из них поступит предложение руки и сердца. Сватовство на святую Троицу, а свадьба на Покров Пресвятой Богородицы считается в народе лучшими датами для начала семейной жизни.
Красавицы, которые еще не встретили своего мужчину, на Троицу гадали. Плели венок и отправляли по реке. Они верили: в какую сторону поплывет, оттуда и придет суженый. При этом напомним, что Церковь считает подобные мероприятия проявлением язычества и не приветствует.
На Троицу нельзя физически работать, в том числе в огороде. Запрещается злиться, ругаться, обижаться, завидовать. Еще в праздник не стригут волосы, а также не посещают кладбище - это принято делать как раз сегодня, в родительскую субботу.
"Страна" поздравляет читателей с наступающей светлой Троицей. Для вас мы подготовили открытки и поздравления в стихах. Отправьте их близким и таким образом сделайте их настроение еще лучше.
С наступающей святой Троицей 2021 - открытки и анимация
Пусть в светлый праздник Троицы
Всё к лучшему устроится,
Сомненья ваши прочь уйдут
И сердце успокоится.
Пусть будет на душе светло,
И хорошо, и сладостно,
И Троицы чудесный дух
Её наполнит радостью.
Пусть в руках любое дело спорится,
Верой пусть наполнятся сердца,
Пусть заветное желание исполнится,
В День Святого духа, Сына и Отца!
С Троицей Святою поздравляю,
Радость светлая пусть не покинет вас,
Счастья без границ я вам желаю,
В праздничный, благословенный час!
Пусть море света и любви,
Тепла, добра и красоты
Приходят каждый день в ваш дом
И дарят счастье всем, кто в нем!
С Днем Троицы! С великим днем!
Пусть ангел вас своим крылом
От бед и слез убережет,
Бог благодать вам ниспошлет.
Святая Троица — чудесный праздник лета!
Пусть Сын, Отец и вечный Дух Святой
Наполнят сердце ясным Божьим светом
И ангельской безбрежной чистотой.
Желаю Вам здоровья, счастья, мира,
Пусть позабудут беды про Ваш дом,
Пусть Бог укажет Вам ориентиры
В этом огромном мире непростом.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/troitsa/7.htm
Сын, Отец и Дух Святой,
Не покинут нас с тобой.
Солнце яркое сияет,
С Троицей всех поздравляет.
Светлый праздник от души,
Ты молитвой поддержи.
В счастье, радости живи,
Веру в сердце береги.