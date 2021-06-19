20 июня 2021 года отмечается святая Троица - один из главных православных праздников.

Троица - это веселый день, когда верующие люди вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов. После этого ученики спасителя научились говорить на разных языках, что помогло им учить вере всех, кто тянулся к православию.

Сегодня, 19 июня, Троицкая родительская суббота - один из главных поминальных дней в году, когда люди молятся за упокой душ всех усопших. А уже завтра, на 50-й день после Пасхи, начинается светлая Троица.

В этот день храмы наряжают в зеленые убранства, которые подарила природа: ветки деревьев, кустарников, цветы. Люди посещают службу, а потом идут домой, где накрывается праздничный стол. На Троицу в дом приглашают гости - родственники и друзья. Хозяйки готовят молодой картофель, блюда из кабачков, овощные и зеленые салаты, рыбу и мясо, выпечку. Алкоголь сегодня разрешается. Наши предки на Троицу предпочитали пить вино или пиво.

С нетерпением Троицу ждут незамужние девушки, так как некоторым из них поступит предложение руки и сердца. Сватовство на святую Троицу, а свадьба на Покров Пресвятой Богородицы считается в народе лучшими датами для начала семейной жизни.

Красавицы, которые еще не встретили своего мужчину, на Троицу гадали. Плели венок и отправляли по реке. Они верили: в какую сторону поплывет, оттуда и придет суженый. При этом напомним, что Церковь считает подобные мероприятия проявлением язычества и не приветствует.

На Троицу нельзя физически работать, в том числе в огороде. Запрещается злиться, ругаться, обижаться, завидовать. Еще в праздник не стригут волосы, а также не посещают кладбище - это принято делать как раз сегодня, в родительскую субботу.

"Страна" поздравляет читателей с наступающей светлой Троицей. Для вас мы подготовили открытки и поздравления в стихах. Отправьте их близким и таким образом сделайте их настроение еще лучше.

С наступающей святой Троицей 2021 - открытки и анимация

Пусть в светлый праздник Троицы

Всё к лучшему устроится,

Сомненья ваши прочь уйдут

И сердце успокоится.

Пусть будет на душе светло,

И хорошо, и сладостно,

И Троицы чудесный дух

Её наполнит радостью.

Пусть в руках любое дело спорится,

Верой пусть наполнятся сердца,

Пусть заветное желание исполнится,

В День Святого духа, Сына и Отца!

С Троицей Святою поздравляю,

Радость светлая пусть не покинет вас,

Счастья без границ я вам желаю,

В праздничный, благословенный час!

Пусть море света и любви,

Тепла, добра и красоты

Приходят каждый день в ваш дом

И дарят счастье всем, кто в нем!

С Днем Троицы! С великим днем!

Пусть ангел вас своим крылом

От бед и слез убережет,

Бог благодать вам ниспошлет.

Святая Троица — чудесный праздник лета!

Пусть Сын, Отец и вечный Дух Святой

Наполнят сердце ясным Божьим светом

И ангельской безбрежной чистотой.

Желаю Вам здоровья, счастья, мира,

Пусть позабудут беды про Ваш дом,

Пусть Бог укажет Вам ориентиры

В этом огромном мире непростом.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/troitsa/7.htm

Сын, Отец и Дух Святой,

Не покинут нас с тобой.

Солнце яркое сияет,

С Троицей всех поздравляет.

Светлый праздник от души,

Ты молитвой поддержи.

В счастье, радости живи,

Веру в сердце береги.