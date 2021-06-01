Во вторник, 1 июня, Александр Тупицкий, указ о назначении которого судьей Конституционного суда был отменен, явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Однако на него не пришли прокуроры.

Об этом сообщает "Сегодня".

Прокуроры подали ходатайство об отзыве своей просьбы по избранию меры пресечения Александру Тупицкому.

Теперь это дело из Печерского суда Киева передают в Подольский суд, где его будут рассматривать по сути. То есть меру пресечения Тупицкому избирать не будут.

Напомним, до этого Тупицкий не являлся на заседания по избрании ему меры пресечения пять раз.

Также мы писали, что по версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе - Владислава Дрегера (ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины). Сам он утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.

Кроме того, сообщалось, что Тупицкому вручили обвинительный акт по делу о подкупе свидетеля 27 мая.

Также мы писали об обыске в доме Тупицкого, в результате которого аккаунты его супруги в социальных сетях подверглись взлому.