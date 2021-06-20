Со святой Троицей! Сегодня, 20 июня, отмечается великий и радостный православный праздник.

Во-первых, он служит напоминанием христианской догмы о том, что Святой Дух пришел от Бога Отца, по обещанию Бога Сына.

Во-вторых, повествует о том, как Святой Дух спустился на апостолов, после чего они научились исцелять и говорить на разных языках - чтобы проповедовать Слово Божье всем людям.

В храме сегодня торжественный службы, все украшено цветами. Люди обедают с друзьями и родственниками, веселятся. В старину девушки гадали на суженого. Некоторые ждут сватов, которые придут с женихом просить руки и сердца.

На Троицу нельзя ругаться, проявлять чувство зависти, физически работать. Не рекомендовано посещать кладбища - это нужно было сделать вчера, на Троицкую родительскую субботу.

В отдельно материале "Страны" - обо всех традициях Троицы, что сегодня можно и нельзя делать. А ниже - красивые открытки, оригинальные поздравления на русском и украинском языках.

Со святой Троицей 2021 - открытки, поздравления, анимация

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

С Троицей вас я поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтоб здоровье было крепче,

Жизнь пусть станет ваша легче.

Пусть Господь благословит,

Все грехи, что есть простит.

Чтоб в душе настал покой

В день поистине святой!

Пусть Господь хранит семью

И от зла оберегает.

В этот теплый летний день

Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут

Все обиды и сомненья,

В дом придут тепло, уют.

Счастья, радости, везенья!

Сегодня День Святого Духа,

А также Сына и Отца,

И наполняет светлым чувством

Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света

Я в Праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

Под колокольный перезвон,

Под птах веселых щебетанье

Пусть праздник Троицы в твой дом

Несет любовь и процветанье,

Надежд зеленые ростки

Пробудит ярким светом веры!

Да будет радостей мирских

И счастья сладкого без меры!

Пусть Святая Троица,

Всегда оберегает,

И от души желаю Вам,

Пусть дом Ваш процветает.

Спокойствия на сердце,

Добра, любви, тепла.

Здоровья только крепкого.

Пусть будет жизнь полна.

С Троицей святою!

Мира день за днём.

Пусть текут рекою

Любовь и счастье в дом.

Пусть цветёт надежда,

Царит покой в душе,

Здоровья — как и прежде,

Удачи в каждом дне.

Сияют храмов купола,

Звон колокольный нежно льётся,

К нам нынче Троица пришла,

Всем счастья втрое воздаётся!

Пусть благодать в твой дом войдёт,

Иисус убережёт от горя,

И принесёт грядущий год

Улыбок и удачи море!

В день Троицы вам пожелаю

Гармонии, счастья в судьбе.

Пусть Небо вас оберегает,

Хранит покой и лад везде!

В семье пускай царит любовь,

В делах — удача и успех.

В дом радость пусть приходит вновь

Зажечь очаг добра для всех!

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

Зі святом Трійці

Я всіх привітаю,

В п’ятидесятницю

Здоров’я побажаю!

Нехай Господь

Усіх вірян оберігає,

Нехай журби

Ніхто із нас не знає!

Світла Трійця хай завжди

Сім`ю оберігає.

Подолати всі проблеми

У житті допомагає.

В цей день бажаю вам добра,

Любові, ласки і тепла.

Хай море сонця подарує

Ця світла радісна пора.