Со святой Троицей! Сегодня, 20 июня, отмечается великий и радостный православный праздник.
Во-первых, он служит напоминанием христианской догмы о том, что Святой Дух пришел от Бога Отца, по обещанию Бога Сына.
Во-вторых, повествует о том, как Святой Дух спустился на апостолов, после чего они научились исцелять и говорить на разных языках - чтобы проповедовать Слово Божье всем людям.
В храме сегодня торжественный службы, все украшено цветами. Люди обедают с друзьями и родственниками, веселятся. В старину девушки гадали на суженого. Некоторые ждут сватов, которые придут с женихом просить руки и сердца.
На Троицу нельзя ругаться, проявлять чувство зависти, физически работать. Не рекомендовано посещать кладбища - это нужно было сделать вчера, на Троицкую родительскую субботу.
В отдельно материале "Страны" - обо всех традициях Троицы, что сегодня можно и нельзя делать. А ниже - красивые открытки, оригинальные поздравления на русском и украинском языках.
Со святой Троицей 2021 - открытки, поздравления, анимация
С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
С Троицей вас я поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.
Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!
Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день
Троица благословляет.
В светлый праздник прочь уйдут
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!
Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
Под колокольный перезвон,
Под птах веселых щебетанье
Пусть праздник Троицы в твой дом
Несет любовь и процветанье,
Надежд зеленые ростки
Пробудит ярким светом веры!
Да будет радостей мирских
И счастья сладкого без меры!
Пусть Святая Троица,
Всегда оберегает,
И от души желаю Вам,
Пусть дом Ваш процветает.
Спокойствия на сердце,
Добра, любви, тепла.
Здоровья только крепкого.
Пусть будет жизнь полна.
С Троицей святою!
Мира день за днём.
Пусть текут рекою
Любовь и счастье в дом.
Пусть цветёт надежда,
Царит покой в душе,
Здоровья — как и прежде,
Удачи в каждом дне.
Сияют храмов купола,
Звон колокольный нежно льётся,
К нам нынче Троица пришла,
Всем счастья втрое воздаётся!
Пусть благодать в твой дом войдёт,
Иисус убережёт от горя,
И принесёт грядущий год
Улыбок и удачи море!
В день Троицы вам пожелаю
Гармонии, счастья в судьбе.
Пусть Небо вас оберегает,
Хранит покой и лад везде!
В семье пускай царит любовь,
В делах — удача и успех.
В дом радость пусть приходит вновь
Зажечь очаг добра для всех!
З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
Зі святом Трійці
Я всіх привітаю,
В п’ятидесятницю
Здоров’я побажаю!
Нехай Господь
Усіх вірян оберігає,
Нехай журби
Ніхто із нас не знає!
Світла Трійця хай завжди
Сім`ю оберігає.
Подолати всі проблеми
У житті допомагає.
В цей день бажаю вам добра,
Любові, ласки і тепла.
Хай море сонця подарує
Ця світла радісна пора.