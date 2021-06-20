Светлая Троица 2021. Фото с сайта Правмир
Светлая Троица 2021. Фото с сайта Правмир

Со святой Троицей! Сегодня, 20 июня, отмечается великий и радостный православный праздник. 

Во-первых, он служит напоминанием христианской догмы о том, что Святой Дух пришел от Бога Отца, по обещанию Бога Сына.

Во-вторых, повествует о том, как Святой Дух спустился на апостолов, после чего они научились исцелять и говорить на разных языках - чтобы проповедовать Слово Божье всем людям. 

В храме сегодня торжественный службы, все украшено цветами. Люди обедают с друзьями и родственниками, веселятся. В старину девушки гадали на суженого. Некоторые ждут сватов, которые придут с женихом просить руки и сердца. 

На Троицу нельзя ругаться, проявлять чувство зависти, физически работать. Не рекомендовано посещать кладбища - это нужно было сделать вчера, на Троицкую родительскую субботу.

В отдельно материале "Страны" - обо всех традициях Троицы, что сегодня можно и нельзя делать. А ниже - красивые открытки, оригинальные поздравления на русском и украинском языках. 

Со святой Троицей 2021 - открытки, поздравления, анимация

с троицей

С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.

Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.

со святой троицей

С Троицей вас я поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.

Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!

с праздником святой троицы

Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день
Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!

с троицей гиф

Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!

с троицей анимация

Под колокольный перезвон,
Под птах веселых щебетанье
Пусть праздник Троицы в твой дом
Несет любовь и процветанье,

Надежд зеленые ростки
Пробудит ярким светом веры!
Да будет радостей мирских
И счастья сладкого без меры!

с троицей 2021

Пусть Святая Троица,
Всегда оберегает,
И от души желаю Вам,
Пусть дом Ваш процветает.

Спокойствия на сердце,
Добра, любви, тепла.
Здоровья только крепкого.
Пусть будет жизнь полна.

картинка с троицей

С Троицей святою!
Мира день за днём.
Пусть текут рекою
Любовь и счастье в дом.

Пусть цветёт надежда,
Царит покой в душе,
Здоровья — как и прежде,
Удачи в каждом дне.

открытка с троицей

Сияют храмов купола,
Звон колокольный нежно льётся,
К нам нынче Троица пришла,
Всем счастья втрое воздаётся!

Пусть благодать в твой дом войдёт,
Иисус убережёт от горя,
И принесёт грядущий год
Улыбок и удачи море!

поздравление с троицей

В день Троицы вам пожелаю
Гармонии, счастья в судьбе.
Пусть Небо вас оберегает,
Хранит покой и лад везде!

В семье пускай царит любовь,
В делах — удача и успех.
В дом радость пусть приходит вновь
Зажечь очаг добра для всех!

красивая открытка с троицей

З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!

зі святою трійцею

Зі святом Трійці
Я всіх привітаю,
В п’ятидесятницю
Здоров’я побажаю!

Нехай Господь
Усіх вірян оберігає,
Нехай журби
Ніхто із нас не знає!

з трійцею 2021

Світла Трійця хай завжди
Сім`ю оберігає.
Подолати всі проблеми
У житті допомагає.

В цей день бажаю вам добра,
Любові, ласки і тепла.
Хай море сонця подарує
Ця світла радісна пора.

зі святом трійці 

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