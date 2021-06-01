Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига, уволенный с этой должности 19 мая, назначен заместителем руководителя Офиса президента и будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства.

Указ №221/2021 президента Владимира Зеленского об этом назначении опубликован на сайте главы государства.

"На должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Напомним, Андрею Сибиге 46 лет, он начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше, 23 августа 2016 года был назначен послом Украины в Турции и занимал эту должность до 19 мая 2021 года. В последние дни пребывания Андрея Сибиги на этом посту посольство Украины в Турции изменило статью о борще в турецком разделе Википедии, обозначив его принадлежность к украинской кухне. Ранее там было написано, что борщ - русское блюдо.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне замглавы Офиса президента Свириденко стала представителем государства в набсовете "Нафтогаза".