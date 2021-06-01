В Верховной раде объявили об исключении народного депутата Евгения Шевченко, который летал на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, из фракции "Слуга народа".

Объявление зачитал первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в ходе заседания парламента во вторник, 1 июня.

"Согласно с решением фракции "Слуга народа" от 24 мая, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции народного депутата Шевченко Евгения Владимировича", - сказал Стефанчук.

Напомним, 20 апреля народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко провел в Минске встречу с Александром Лукашенко. В 2020 году нардеп поздравил действующего президента Беларуси с победой на выборах. Из-за этого он подвергся жесткой критике со стороны коллег по партии.

23 апреля "слуги народа" решили провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего пребывания депутата Евгения Шевченко в составе фракции. 24 мая Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Он отреагировал на это вполне радостно, заявив, "Наконец то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдём своим путём".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какие перспективы у нардепа Евгения Шевченко.