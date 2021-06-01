Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия после запуска "Северного потока-2" не будет продлевать контакт о транзите газа через Украину. Также, по мнению главы государства, трубопровод станет одним из рычагов, чтобы торговаться по вопросам Донбасса и Крыма.

Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

"Если они достроят "Северный поток-2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в Нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал Зеленский.

По мнению президента, Россия сможет использовать "Северный поток-2" для давления на Украину на переговорах по Донбассу и в решении вопросов с Крымом.

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма… Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу… Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов", - сказал Зеленский.

По его мнению, трубопровод - это "козырная карта" России, при этом частично его запуск поддерживает и Европа.

"Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, нужно повышать ставки. "Северный поток-2" на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - заявил Зеленский.

Также Зеленский считает, что Европа и США могли бы быть совладельцами в ГТС Украины.

"Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины, Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-либо действия, но в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы", - сказал Зеленский.

При этом президент заявил необходимости расширить или даже поменять Нормандский формат, включив в него и тему Крыма и даже тему "Северного потока-2". Так широко формат еще не предлагали расширять, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Но любопытно другое. Почти одновременно с выходом этого интервью появилось совместное заявление Германии и Франции (а также отдельно - Меркель и Макрона), что Нормандский формат безальтернативен и менять его каким-то образом не нужно. Помимо прочего это означает, что новые страны немцы и французы в Нормандском формате видеть не хотят. Ни США, ни Британию", - сообщает Telegram-канал.

Исходя из этого, предложение Киева о включении в Нормандский формат США вряд ли будет поддержано Вашингтоном.

"Учитывая, что такой является одновременно позиция Парижа, Берлина и Москвы, Вашингтон просто не захочет формировать какие-то другие форматы (как предлагает Киев) – ведь это будет угрожать более глобальным целям американской внешней политики: восстановлению стратегического союза с ЕС и предотвращению сближения России с Китаем. Правда, это не значит, что Вашингтон перестанет участвовать в решении украинской проблемы неформально. Штаты способны как продолжить вялотекущий конфликт, так и заставить Киев выполнить Минские соглашения (чего без участия Вашингтона "нормандская четверка" не способна сделать). Но это уже зависит от переговоров Байдена с Путиным", - пишет "Политика Страны".

Напомним, в интервью немецкому изданию Зеленский рассказал о российском блицкриге на Донбассе и о роли Лукашенко.

Также Зеленский заявил, что "Германия не оказывала нам военной помощи, а могла бы".