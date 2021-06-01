В понедельник, 31 мая, Минздрав зарегистрировал в Украине для экстренного медицинского применения вакцину от коронавируса AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минздрава.

Речь о вакцине, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca.

В Минздраве сообщили, что вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

"Уже до конца недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Она будет предназначена для проведения вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в апреле в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio.

А в феврале в Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса - Covishield (препарат, произведенный в Индии по лицензии AstraZeneca).