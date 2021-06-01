В Одесской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. Ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Правоохранители установили, что мужчина сначала завел с 8-летней девочкой разговор, когда та каталась по улице у дома на велосипеде. После чего он завел её в заброшенное здания, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Девочка рассказала всё родным и полиции. Она подробно описала злоумышленника, что позволило правоохранителям быстро установить его личность и место нахождения.

Полицейским помогали пограничники и почти все односельчане девочки в поисках мужчины. Несколько часов они прочёсывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, а задержали его на окраине села в построенной им же лачуге.

По данным полиции, мужчина ведёт нищенский образ жизни и имеет не одну судимость за имущественные и наркопреступления.

Насильнику объявили подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование малолетней). Ему грозит срок от десяти до пятнадцати лет.

Ранее мы рассказывали, как в Северодонецке инженер изнасиловал шестилетнюю девочку. Ему грозит наказание от 8 до 15 лет заключения.

Также сообщали, как под Днепром 15-летний подросток в гостях изнасиловал двухлетнюю дочь хозяйки дома.