Президент Украины Владимир Зеленский допускает вариант российского блицкрига на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Есть много вариантов военных действий со стороны РФ, в том числе операции с моря. Мы очень обеспокоены. Есть вариант, о котором вы говорили: прорыв коридора в Крым. Это также может привести к эскалации со стороны оккупированного Донбасса - к "блицкригу" за пределами временно оккупированных территорий до административных границ Донецкой и Луганской областей", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский говорит, что в момент эскалации на Донбассе находилось до 35 тысяч войск сепаратистов и около трех тысяч кадровых российских офицеров, а вдоль границы с Украиной на территории РФ насчитывали от 50 до 80 000 тысяч российских военных.

"И когда Европа и США начали давить на Россию - мы призвали к этому - через этот совместный давление вероятность эскалации снизилась. С территории Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военных. Все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасна", - заявил Зеленский.

Также Зеленский заявил о возможных опасностях с других сторон. В частности, опасной глава государства назвал ситуацию в Беларуси на северной границе Украины.

"Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы смотрим, как Россия и Беларусь настойчиво работают над договоренностями друг с другом. Может быть, это может включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим опасности для себя - вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью", - заявил Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое.

Также мы сообщали о том, что Зеленский назвал паспортизацию на Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией.