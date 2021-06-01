США продали два миллиона баррелей иранской нефти, изъятой с задержанного в феврале у берегов ОАЭ танкера Achilleas.

Об этой со ссылкой на судебные документы сообщает The Associated Press.

Танкер Achilleas - корабль, задержанный у побережья эмиратского портового города Фуджейра. В судебных документах США утверждается, что Achilleas подлежал конфискации в соответствии с американскими антитеррористическими законами, поскольку Корпус стражей исламской революции (КСИР) пытался использовать его для продажи нефти Китаю. КСИР считается в США террористической организацией.

Прокуроры утверждают, что грузоотправители пытались замаскировать груз, обозначив его как "легкая нефть Басры" из соседнего Ирака.

Правительство США доставило Achilleas в Хьюстон (штат Техас), где были проданы чуть более 2 млн баррелей сырой нефти по цене $110 млн.

Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA) в октябре прошлого года США импортировали 1,1 млн баррелей иранской нефти, вероятно, в результате аналогичного изъятия.

Напомним, что в августе прошлого года американские власти задержали в открытом океане четыре танкера, загруженные иранским топливом.

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