В Украине появилось структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции. Им будет заниматься заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 1 июня.

"Введена должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.

Первоочередными задачами Жовквы будет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Жовкву заместителем главы Офиса президента указом от 10 сентября 2019 года.

Также мы рассказывали, что Зеленский создает в Украине "университет будущего" для "людей будущего". По словам президента, обучение в этом ВУЗе будет бесплатным, однако выпускники должны затем работать в Украине. Строительство Президентского государственного университета займет три года и обойдется в 7,2 млрд гривен. Согласно концепции, университет будет расположен на территории 16 га, общая площадь застройки займет 25,8 тыс. кв. м.