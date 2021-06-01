В Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом. Больной находится в стабильном состоянии, контактировавшие с ним помещены под медицинское наблюдение.

Об этом со ссылкой на госкомитет Китая по вопросам здравоохранения сообщает "РИА Новости".

Случай заражения человека птичьим гриппом обнаружили в провинции Цзянсу. Состояние больного оценивается как стабильное, контактировавшие с ним помещены под медицинское наблюдение. Однако пока у них не выявили аномалий.

По данным исследований, полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности "эффективно" заражать людей.

Напомним, недавно китайские ученые заявили, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 могут стать причиной еще одной пандемии. В этом контексте тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года.

Кроме того, мы писали о том, что в Украине полиция открыла дело из-за нелегального захоронения под Киевом зараженных птичьим гриппом кур.

Также "Страна" сообщала, что в Норвегии начали пингвинов вакцинировать от птичьего гриппа.