Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии выпустила отчет, согласно которому боевой квадрокоптер впервые убил человека в полностью автономном режиме. Трагедия произошла в марте 2020 года.

Об этом пишет NewScientist.

Как говорится в докладе, вероятно, инцидент произошел в ходе столкновений между правительственными силами Ливии и военной группировкой во главе с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии. Квадрокоптер Kargu-2 работал в автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.

"Автономные боевые системы были запрограммированы на атаку целей без необходимости передачи данных между оператором и квадрокоптером. По сути, это настоящее воплощение принципа "выстрелил и забыл", - говорится в отчете.

Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн считает, что это первый в истории случай полностью автономной атаки робота на человека, и это - "тревожная новость".

Ранее мы рассказывали, что в Южном Судане из-за пульта от дрона арестовали российского блогера.

Также сообщали, что в Латвии нашли взбесившийся дрон, который искали две недели. До этого он мог продолжать бесконтрольно летать и находиться в воздухе до 90 часов, из-за чего полеты в воздушном пространстве Латвии на несколько дней пришлось ограничить.